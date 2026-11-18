Netflix confirma que la nueva película de Mario Casas junto a Blanca Suárez se estrena antes de Navidad

El actor gallego Mario Casas ha alegrado a sus seguidores con una muy buena noticia. El próximo 11 de diciembre, Netflix estrenará a nivel global una nueva película protagonizada por el intérprete, que promete ser uno de los grandes thrillers del año.

En nombre de otro supondrá el reencuentro en la ficción de Mario Casas y Blanca Suárez casi diez años después de su último trabajo juntos. Dirigida por Oriol Paulo (El inocente, Los renglones torcidos de Dios y Contratiempo), la película se ha grabado en diferentes localizaciones de Cataluña.

Estreno el 11 de diciembre

Netflix estrenará el próximo 11 de diciembre En nombre de otro, la nueva película del director y guionista Oriol Paulo. El largometraje estará disponible en la plataforma a nivel mundial para atrapar a todos los espectadores en su gran historia cargada de misterios y secretos.

La película cuenta con un reparto encabezado por el gallego Mario Casas (La cena, El inocente), Blanca Suárez (Parecido a un asesinato, Respira), Eduard Fernández (El 47, Los renglones torcidos de Dios), Nicolás Francella (La casa de los espíritus, Alta mar) y Alexandra Jiménez (Gracias, equipo, 53 domingos).

Lo completan Blanca Parés (Legado, Julieta), Javier Beltrán (Sueños de libertad, La Mesías), Marta Bayarri (El mapa de los anhelos, Mi soledad tiene alas) y Ana Wagener (Si es martes, es asesinato, El inocente).

Blanca Suárez y Eduard Fernández en 'En nombre de otro' Netflix - Quim Vives

La historia comienza durante la mañana de Nochebuena, cuando un hombre acude de manera voluntaria a una comisaría para reconocer que ha cometido varios asesinatos. Sin embargo, ni siquiera el número de víctimas parece estar claro. Su declaración abre muchos interrogantes y obliga a los investigadores a profundizar en los motivos que le han llevado a entregarse justo en ese momento.

A medida que avanza la trama, la confesión empieza a relacionarse con otro crimen que aparentemente ya estaba resuelto. Lo que parecía una investigación cerrada adquiere una nueva dimensión, dando paso a un rompecabezas en el que nada es tan fácil como parece.

Oriol Paulo firma la dirección, además de compartir la escritura del guion junto a Guillem Clua, apostando por el suspense psicológico y las narraciones en las que cada detalle puede cambiar la percepción de los hechos.

El proyecto, producido por Juanita Films, se ha rodado en distintas localizaciones de Cataluña. La dirección de fotografía está firmada por Bernat Bosch y la banda sonora original corre a cargo de Fernando Velázquez.