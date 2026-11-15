Un equipo de A Coruña lanza un videojuego inspirado en Agatha Christie: "No teníamos experiencia previa"

David Pazos, Laura Añel Simes, Laura Longueira, Álvaro Villanueva, Lide García, Ismael Otálora y Juan David Carballeira forman Estudio Dalia, una propuesta con la que acaban de lanzar su primer título, Inspector Sommers in: Ouroborian Madness, un videojuego premiado en su categoría en esta edición de Xuventude Crea.

Los siete están cursando el último año de Creación Digital, Animación y Videojuegos de la Universidade da Coruña, y fue precisamente en este grado como nació el proyecto.

Ismael Otálora cuenta que primero hicieron una lluvia de ideas y que de ahí "salió la idea más rara, la más extraña pero la que tenía más personalidad".

En tan solo cuatro meses este grupo ideó y desarrolló un videojuego que se ha convertido en su debut.

Su compañero David Pazos explica que "es nuestro primer videojuego. Aquí ninguno teníamos experiencia previa haciendo uno de principio a fin y estamos muy orgullosos".

El resultado es un título corto pero intenso, con una estética cuidada y un juego que se apoya mucho en su parte narrativa.

Inspector Sommers in: Ouroborian Madness ya está disponible en Steam, otro logro para este joven estudio.

"Nos hacía mucha ilusión publicarlo y poder decir que teníamos un juego en Steam. Es gratis y está en abierto para que todo el mundo lo pruebe y nos dé feedback y llevar un poco más allá lo que es un proyecto de estudiantes", comenta.

Pero su principal objetivo ya está conseguido. Ismael añade que "queríamos probar nuestras habilidades y ver hasta dónde podíamos llegar y sacar el mejor producto en ese momento. Este premio nos lo ha validado y nos hace muchísima ilusión, sobre todo teniendo en cuenta que en un principio no teníamos ningún tipo de expectativa de a dónde iba a llegar".

El producto final es una historia policíaca de cerca de media hora en la que un investigador debe resolver en una única habitación de una mansión el asesinato de un científico conocido internacionalmente. Viajes en el tiempo incluidos.

"Es un murder mystery, pero espaciotemporal", resumen.

Es gratis y está en abierto para que todo el mundo lo pruebe y llevar un poco más allá lo que es un proyecto de estudiantes David Pazos, del Estudio Dalia

La historia está ambientada en las afueras de Londres durante la Guerra Fría y lleva al jugador por un universo de misterio en el que se rompen las leyes de la física y del tiempo.

En cuanto a su jugabilidad, el grupo se inspiró en la demo de P.T., mientras que para la parte narrativa cogieron como referencias el libro El asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie o las películas de Knives Out.

A la hora de hacerlo realidad, cada uno de los integrantes se centró más en una de las partes del desarrollo del videojuego, desde las mecánicas, el sonido o el diseño de personajes hasta la programación.

Álvaro Villanueva, por ejemplo, se centró en esta última. "Fue un desafío, sobre todo la instalación de niveles, que me pareció interesante", explica al respecto.

Tras su éxito en el Xuventude Crea, el grupo se presentará también al BIG de Bilbao. De todas formas, a corto plazo sus aspiraciones van por diversos caminos.

Algunos de ellos valoran completar su formación con un máster que les aporte más especialización, pero otros esperan poder entrar pronto en el mercado laboral, incluso fuera de España.

"Me gustaría trabajar en cualquier empresa, me da igual si está en Francia, Alemania o Singapur, quiero ir a cualquiera en la que pueda aprender", señala Ismael, con quien coinciden algunos de sus compañeros.

Antes todavía les queda por delante el último curso de Creación Digital, Animación y Videojuegos en A Coruña y, con suerte, recoger nuevos reconocimientos por su primer trabajo.