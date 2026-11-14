Una marca de chocolate de A Coruña estrena un documental sobre el rescate de un jaguar: "Está listo para ser libre"

¿Qué relación puede tener una tableta de chocolate elaborada en A Coruña con la recuperación de un jaguar en plena selva peruana? Mucha más de la que parece. Detrás de esta historia está Salvaje, una joven marca impulsada por Nacho Rivera y Naty Gomes de Jesús que nació con una idea poco habitual: elaborar chocolate artesanal y destinar parte de sus beneficios a proyectos de conservación de animales amenazados.

Su primera gran apuesta tiene nombre propio. Se trata de Amaru, un jaguar que perdió a su madre a manos de traficantes de fauna cuando apenas era una cría y que ahora se prepara para regresar a su hábitat natural. Un proceso extraordinariamente complejo que Salvaje ha decidido financiar y documentar en Fight for Amaru, un cortometraje que tendrá su primera proyección el próximo 19 de noviembre en Madrid.

La iniciativa une dos mundos aparentemente alejados: el emprendimiento gastronómico que nace en A Coruña y el trabajo de un equipo de conservación que lucha por devolver a la naturaleza animales rescatados del tráfico ilegal.

Un jaguar llamado Amaru

La historia comienza en Perú, donde el equipo de Hoja Nueva, una organización especializada en la recuperación de fauna salvaje, trabaja para conseguir algo que, según explica Rivera, nunca se había abordado de esta manera en Latinoamérica: reintroducir en la naturaleza un jaguar rescatado del tráfico ilegal. "Nos pareció salvaje, porque era algo que nadie se había planteado", recuerda el cofundador.

Hasta entonces, la organización había trabajado con felinos de menor tamaño, como ocelotes y margays, con resultados que Rivera sitúa por encima del 80% de éxito. Sin embargo, preparar a un jaguar para sobrevivir por sí mismo supone un desafío mucho mayor.

Amaru fue separado de su madre cuando tenía apenas unos meses. Sin ella, perdió la oportunidad de aprender a cazar, defenderse y desenvolverse en la selva. Su contacto con los humanos complicó todavía más una posible vuelta a la libertad. "Un animal que está domesticado deja de entrenar la mordida, deja de entrenar ese instinto. Tienes que volver a generarle el instinto salvaje", explica Rivera.

Para conseguirlo, el equipo de Hoja Nueva ha desarrollado un programa que incluye entrenamiento olfativo, presas vivas y técnicas destinadas a recuperar sus habilidades naturales. Todo ello en unas instalaciones situadas en una zona remota de la selva peruana, a varias horas de los núcleos urbanos.

El objetivo no es que Amaru se acostumbre a las personas, sino precisamente lo contrario: que vuelva a temerlas y sea capaz de mantenerse alejado de ellas. "Cuando ves un jaguar que se acerca casi para que lo acaricies, sabes que ese animal no está preparado para vivir en libertad", señala.

Amaru el día del rescate Cedida

La liberación está cerca

Los fundadores de Salvaje viajaron a Perú el pasado mes de mayo para conocer de primera mano el trabajo de Hoja Nueva y asistir al control veterinario previo a la liberación.

La experiencia permitió comprobar hasta qué punto había cambiado el comportamiento del animal después de aproximadamente un año de recuperación. "Nos costó dormirlo una barbaridad. Te acercabas a él y se quería escapar, no quería saber nada del ser humano. Y eso es una buena señal, porque quiere decir que está listo para vivir en libertad", relata Rivera.

Durante aquella revisión, los especialistas comprobaron su estado de salud, tomaron medidas y prepararon los datos necesarios para colocarle un collar GPS que permitirá seguir sus movimientos una vez liberado.

La previsión actual es que Amaru pueda regresar a la selva en enero de 2027, aunque todavía quedan por completar los trámites administrativos y obtener las autorizaciones correspondientes. "El animal está listo. Todo el proyecto de recuperación ya se ha hecho y ahora estamos con los permisos gubernamentales", explica el empresario.

La liberación tampoco supondrá el final inmediato del trabajo. Durante las primeras semanas, el equipo realizará un seguimiento mediante GPS y cámaras de fototrampeo para comprobar que el jaguar se adapta correctamente a su entorno.

"La mejor noticia sería que, después de esos primeros meses, no volviéramos a verlo nunca más", resume Rivera.

El equipo de Salvaje con el de Hoja Nueva Cedida

Mostrar el impacto

Toda esta historia es la protagonista de Fight for Amaru, un documental producido por el propio equipo de Salvaje que muestra el trabajo de Hoja Nueva, el viaje de los fundadores a Perú y el proceso de preparación del jaguar para su regreso a la naturaleza.

Aunque la marca está detrás del proyecto, Rivera insiste en que los verdaderos protagonistas son el animal y las personas que trabajan diariamente para recuperarlo. "Nosotros salimos poco. Los protagonistas son, sobre todo, el trabajo que se hace allí, el problema del tráfico ilegal y la magnitud del proyecto que estamos financiando", señala.

La primera proyección tendrá lugar el 19 de noviembre en un espacio cinematográfico de Movistar, en la Gran Vía de Madrid, en un encuentro de carácter privado que reunirá a clientes, colaboradores y personas vinculadas a la conservación de la naturaleza.

La intención es organizar posteriormente nuevas sesiones, entre ellas alguna en Galicia, antes de poner el documental a disposición del público a través de internet.

Para Rivera, el objetivo va mucho más allá de promocionar una marca de chocolate. "Queremos dejar de hablar de certificaciones y mensajes y enseñar lo que se hace. Que la gente vea exactamente a dónde va el dinero y el trabajo que hay detrás", explica.

El empresario reconoce que conocer personalmente a Amaru fue uno de los momentos más emocionantes de su trayectoria. "Yo lloré cuando vi al jaguar. Aquella noche no podía dormir", confiesa. "Esas experiencias son las que hacen que vuelvas y digas que merece la pena todo el trabajo", añade.

Y añade una reflexión que resume la filosofía del proyecto: "Me gusta pensar que podemos ser un pequeño y humilde grito de esperanza. Si hay gente capaz de plantearse devolver un jaguar a la selva, ¿cómo no vamos a poder solucionar problemas que tenemos mucho más cerca?".

Algunos de los chocolates de Salvaje Cedida

De una idea a una empresa

Mientras Amaru se prepara para volver a la naturaleza, Salvaje también atraviesa una etapa importante de crecimiento.

La marca nació el pasado junio, en un momento poco favorable para vender chocolate debido a las altas temperaturas. Sin embargo, sus fundadores decidieron apostar por un producto elaborado artesanalmente en A Coruña, con cacao sostenible y trazable.

Una de las decisiones más recientes ha sido cambiar el origen del cacao, que inicialmente procedía de Uganda y ahora llega de Perú.

"Encontramos un grano que encajaba mucho con el tipo de sabor que buscábamos y, además, queríamos estar más cerca del proyecto del jaguar. Así, el cacao y los fondos destinados a su recuperación proceden del mismo lugar", explica Rivera.

El negocio ha ido ganando presencia en el mercado. Actualmente, Salvaje se vende en 25 establecimientos, principalmente tiendas gourmet y comercios especializados de Galicia, Madrid y Barcelona. También supera los 220 clientes online y comercializa algo más de un millar de tabletas mensuales.

El siguiente paso será comenzar a formar equipo y, a más largo plazo, disponer de un obrador propio. "Estamos en ese momento bonito en el que deja de ser un proyecto con buena pinta y empieza a ser una empresa", reconoce.

El turrón que acaban de lanzar para esta Navidad Cedida

Un turrón para Navidad

La Navidad también llega con novedades a Salvaje. La firma acaba de lanzar su primer turrón, una propuesta que combina chocolate blanco tostado, pasta de almendra natural y trocitos de polvorón.

La receta no fue elegida únicamente por sus fundadores. Durante varias semanas probaron diferentes combinaciones, desde turrón con churros hasta versiones con café, galletas o canela, y compartieron el proceso en redes sociales para conocer la opinión de sus seguidores.

Más de un centenar de personas participaron con sus comentarios y el sabor de polvorón resultó ganador. "Queremos que nuestra comunidad sea parte de las decisiones que vamos tomando sobre los productos", explica Rivera.

La nueva tableta, de 150 gramos, frente a los 80 gramos de las variedades habituales, ha tenido una buena acogida inicial. Según el cofundador, se vendieron unas 250 unidades durante sus dos primeros días de comercialización.

El lanzamiento se suma a las cuatro variedades originales de la marca: chocolate con leche, negro al 70%, chocolate con leche y caramelo salado y chocolate blanco tostado con caramelo. Esta última es, precisamente, la favorita de sus clientes. "Vendemos aproximadamente el doble de chocolate blanco tostado que del resto. La gente busca sabores diferentes, algo que no encuentre fácilmente en el supermercado", señala.

Chocolate con un propósito

Para Nacho Rivera y Naty Gomes de Jesús, el crecimiento de Salvaje no es únicamente una cuestión de ventas. Cuanto mayor sea el negocio, más recursos podrán destinar a iniciativas de recuperación de fauna salvaje. "Cuanto mejor sea la empresa, más dinero llegará al impacto. Hasta ahora ha sido una labor que nace puramente de la pasión", afirma.

La recuperación de Amaru es solo el principio. La marca aspira a colaborar en el futuro con otras organizaciones que protejan especies amenazadas en distintas regiones productoras de cacao.

Pero, antes de pensar en nuevos proyectos, hay una fecha marcada en el calendario: enero de 2027. Si se cumplen las previsiones, Amaru volverá a caminar libre por la selva peruana.