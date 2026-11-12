Betanzos (A Coruña) busca vecinos para grabar un anuncio de Navidad este sábado

Betanzos quiere contar con sus vecinos para dar la bienvenida a la Navidad. El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la grabación de un anuncio navideño que tendrá lugar este sábado 14 de noviembre en la plaza de la Constitución, a partir de las 10:30 horas.

La iniciativa busca reunir al mayor número posible de personas en este céntrico espacio de la localidad para conseguir una imagen multitudinaria en el spot. Por este motivo, el Ayuntamiento anima a participar a vecinos y vecinas de todas las edades, con independencia de que sean niños, jóvenes o mayores.

El objetivo es que el anuncio proyecte una imagen de Betanzos como una ciudad unida, dinámica y llena de vida, que pueda llegar al resto del país a través de esta campaña audiovisual. Desde el Ayuntamiento destacan que cuanta más gente se sume a la convocatoria, más espectacular será el resultado final de la grabación.

La cita está abierta a toda la ciudadanía y no requiere, según la convocatoria municipal, ningún requisito específico más allá de acudir el sábado a la plaza de la Constitución para formar parte de esta iniciativa navideña.