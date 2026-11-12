Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. Concello de Betanzos.

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Betanzos (A Coruña) busca vecinos para grabar un anuncio de Navidad este sábado

El Ayuntamiento convoca a personas de todas las edades a las 10:30 horas para participar en un spot con el que quiere mostrar la imagen de una ciudad unida y llena de vida

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Betanzos quiere contar con sus vecinos para dar la bienvenida a la Navidad. El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la grabación de un anuncio navideño que tendrá lugar este sábado 14 de noviembre en la plaza de la Constitución, a partir de las 10:30 horas.

Bus metropolitano.

La iniciativa busca reunir al mayor número posible de personas en este céntrico espacio de la localidad para conseguir una imagen multitudinaria en el spot. Por este motivo, el Ayuntamiento anima a participar a vecinos y vecinas de todas las edades, con independencia de que sean niños, jóvenes o mayores.

El objetivo es que el anuncio proyecte una imagen de Betanzos como una ciudad unida, dinámica y llena de vida, que pueda llegar al resto del país a través de esta campaña audiovisual. Desde el Ayuntamiento destacan que cuanta más gente se sume a la convocatoria, más espectacular será el resultado final de la grabación.

La cita está abierta a toda la ciudadanía y no requiere, según la convocatoria municipal, ningún requisito específico más allá de acudir el sábado a la plaza de la Constitución para formar parte de esta iniciativa navideña.