Los Mestre Mateo regresan a A Coruña: la ciudad acogerá la XXV gala el 27 de febrero de 2027

A Coruña volverá a ser el escenario de los Premios Mestre Mateo. La ciudad acogerá el próximo 27 de febrero de 2027 la gala de la XXV edición de los galardones más importantes del audiovisual gallego, que celebran su primer cuarto de siglo. El acto tendrá lugar en Palexco y supondrá el regreso de estos premios a la ciudad en una convocatoria especialmente significativa para la Academia Galega do Audiovisual.

La presidenta de la Academia, Lucía Veiga, vecina del barrio coruñés de Os Mallos, ha anunciado la elección de A Coruña durante un encuentro con la alcaldesa, Inés Rey, en el que ambas han destacado los vínculos históricos entre la ciudad y estos premios. La celebración de esta edición especial recupera los orígenes de una cita que nació en la ciudad y que, durante los últimos años, ha recorrido distintos puntos de Galicia para acercar el audiovisual a toda la comunidad.

Veiga ha recordado que hace 25 años la Academia celebró en A Coruña su primera asamblea constitutiva y que la colaboración del Ayuntamiento fue determinante para que la entidad pudiera establecer su sede permanente. También ha destacado que los Premios Mestre Mateo tuvieron sus primeros pasos en la ciudad, antes de iniciar una etapa itinerante que les ha permitido llegar a diferentes localidades gallegas.

"En una edición tan especial, en la número 25, había que volver a casa", ha señalado la presidenta, que considera que alcanzar este aniversario supone un hito para una institución que lleva un cuarto de siglo reconociendo el talento, el esfuerzo y la creatividad de los profesionales del sector audiovisual gallego.

La responsable de la Academia ha explicado que la intención es que esta convocatoria sea una celebración a la altura de los 25 años de trayectoria de los galardones, pero también un homenaje a las personas que han contribuido al crecimiento de la industria. "Queremos que sea un homenaje a quienes son el futuro de nuestro sector", ha indicado, antes de agradecer al Ayuntamiento, a la alcaldesa y al área de Cultura su colaboración para hacer posible el regreso a la ciudad.

Una relación de 25 años

Por su parte, Inés Rey ha agradecido a la Academia Galega do Audiovisual la confianza depositada en A Coruña para organizar esta edición conmemorativa. La regidora ha subrayado que no se trata de una gala más, sino de la celebración del primer cuarto de siglo de unos premios que considera los más importantes del audiovisual gallego.

Rey ha destacado el crecimiento experimentado por el sector durante estos años y ha reivindicado el papel que ha desempeñado A Coruña en su desarrollo. La ciudad ha acogido 14 ediciones de los Mestre Mateo en diferentes espacios, entre ellos Palexco, el Teatro Colón, el Palacio de la Ópera, ExpoCoruña y el Coliseum, que fue el escenario de la última celebración en la ciudad.

La alcaldesa considera que el regreso de los galardones tiene un significado especial por la vinculación histórica de A Coruña con el cine y la producción audiovisual. Ha recordado que en la ciudad se registraron algunas de las primeras imágenes cinematográficas de España y ha defendido que, en la actualidad, sus calles y paisajes continúan formando parte de producciones que llegan a espectadores de todo el mundo a través de distintas plataformas y pantallas.

También ha puesto en valor el trabajo de los profesionales, productores y creadores que están llevando el nombre de A Coruña y de Galicia a festivales y mercados internacionales. En este sentido, ha expresado su confianza en que el talento existente en la comunidad permita seguir impulsando el crecimiento de una industria que atraviesa un momento especialmente positivo.

Actividades

La celebración del 27 de febrero no se limitará a la ceremonia de entrega de premios en Palexco. La Academia y el Ayuntamiento trabajan en una programación complementaria que permitirá acercar el audiovisual a la ciudadanía y extender el ambiente de los Mestre Mateo por diferentes puntos de A Coruña.

Lucía Veiga ha adelantado que el próximo miércoles 18 se celebrará un acto en el que se darán a conocer las candidaturas, la relación de obras inscritas y un resumen de las actividades previstas para esta edición. La presidenta ha incidido en la importancia de que las ciudades que reciben los premios se impliquen en su organización y no sean únicamente espectadoras de la gala.

"Para nosotros es importante que las ciudades que acogen los premios participen y no sean simplemente el público que disfruta de las salas, sino que se involucren personalmente", ha explicado. El objetivo es que la celebración trascienda tanto el escenario de Palexco como la propia jornada de entrega de los galardones, con propuestas abiertas que permitan a los coruñeses conocer mejor la creación audiovisual gallega.

La Academia mantiene, además, su apuesta por el carácter itinerante de los premios. Veiga ha reconocido que organizar cada edición en una ciudad diferente supone un esfuerzo importante, ya que obliga a empezar buena parte de los preparativos desde cero, pero ha defendido que el regreso a A Coruña por el 25 aniversario no significa renunciar a esa filosofía. La intención es que los Mestre Mateo continúen recorriendo Galicia y regresen a los lugares que corresponda cuando existan motivos para hacerlo.

Inés Rey ha cerrado el encuentro destacando el momento de crecimiento que vive A Coruña como ciudad vinculada al cine y al audiovisual. La alcaldesa ha mostrado su ilusión por acoger esta edición especial y ha invitado a la ciudadanía a participar en una celebración que pretende poner en valor la cultura gallega y a quienes trabajan para hacerla crecer.

El próximo 27 de febrero, Palexco será así el punto de encuentro de la industria audiovisual gallega para celebrar los 25 años de unos premios que nacieron en A Coruña y que, un cuarto de siglo después, regresan a la ciudad para una de sus ediciones más simbólicas.