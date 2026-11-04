Graban en A Coruña un thriller policíaco alemán, con el Bonilla de la calle Galera como escenario

El Bonilla de la calle Galera, en A Coruña, será escenario de una exitosa saga alemana de películas policíacas ambientadas en Galicia, Galicien Krimi. La ficción se encuentra rodando su segunda película en diferentes localidades de Santiago de Compostela y A Coruña, entre ellas la cafetería coruñesa, que hasta el viernes cambia su nombre por el de 'Boa Vista'.

En las últimas horas, la fachada del local de Bonilla a la Vista fue adecentada y adaptada a la imagen de la cafetería que aparece en la ficción policíaca y desde primera hora de esta mañana pueden verse por la calle al diferente personal del equipo de rodaje y de producción. Además, el interior del local muestra actividad.

Fuentes de la empresa coruñesa confirman que los rodajes en el local se producirán entre este miércoles y jueves, por lo que estará cerrada al público. Sin embargo, volverán a abrir con normalidad el viernes a los clientes y mientras tanto se ha reforzado la atención en el local de la calle Real.

Precisamente, hace unas semanas Galicia Casting abría una convocatoria para buscar personas que quisiesen formar parte de esta producción internacional, que volverá a llevar Galicia por todo el mundo.

La primera película, estrenada en 2025, gira en torno a una investigación policial que comienza cuando dos peregrinas descubren en el cabo Fisterra, justo donde termina el Camino de Santiago, el cadáver de Sofía Serrano, una empleada de la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela. La entrega, producida por la alemana Bravado Media, puede verse en plataformas como Amazon Prime Video.

Según recogía en su anuncio la plataforma de anuncio de castings, el rodaje se desarrollará en Santiago de Compostela y A Coruña entre el 28 de octubre y el 24 de noviembre.