El Cormorán Film Fest arranca en A Coruña con cine internacional y encuentros con cineastas

A Coruña se prepara para convertirse durante los próximos días en punto de encuentro del cine independiente con la celebración de la séptima edición del Cormorán Film Fest. El certamen arrancará este jueves 5 de noviembre y se prolongará hasta el día 15 con una programación que incluye cinco estrenos de largometrajes en España, cortometrajes, cine gallego y encuentros con directores y profesionales del sector.

Bajo el lema Filmar á Familia, el festival propone explorar las relaciones familiares y la manera en que estas influyen en la identidad y en la creación cinematográfica. Las proyecciones se repartirán entre los Cines Cantones, la Filmoteca de Galicia y el Teatro Colón, con cuatro encuentros especiales denominados CormoCharlas, en los que diferentes cineastas y creadores compartirán sus experiencias con el público.

La inauguración tendrá lugar este jueves a las 18:00 horas en la Filmoteca de Galicia con una sesión de cortometrajes titulada Irmáns, curmáns, tíos. Se proyectarán cuatro trabajos: Someday a Child, de Marie-Rose Osta; Vaterland or A Bule Named Yanto, de Berthold Wahjudi; Skinny Bottines, de Romain F. Dubois, y Noutro tempo, de Santos Díaz, que estará presente en la sesión.

La jornada continuará a las 20:30 horas en los Cines Cantones con Idiotka, de Nastasya Popov, que participará en un coloquio online después de la proyección.

Encuentros con cineastas

Uno de los principales atractivos de esta edición serán las cuatro CormoCharlas, concebidas para acercar al público los procesos creativos que hay detrás de las películas y reflexionar sobre la relación entre cine y memoria.

La primera se celebrará el viernes 6 de noviembre a las 20:30 horas en los Cines Cantones, después de la proyección de Fomos ficando sós. Su director, Adrián Canoura, conversará sobre una película construida a partir de las grabaciones familiares que su padre realizó en mini VHS a bordo de su primer barco. Tres décadas después, el cineasta decidió embarcarse en el Gran Sol para recuperar aquella historia y explorar los recuerdos familiares ligados al mar.

La literatura también tendrá presencia en el programa. El domingo 8, a las 12:30 horas, el Café Mirador de los jardines de Méndez Núñez acogerá un encuentro con Alicia Álvarez Vaquero, escritora, periodista y docente que presentará su libro De comida familiar. La obra combina experiencias personales, ensayo y referencias culturales para analizar cómo las relaciones familiares influyen en la construcción de nuestra identidad. La actividad estará acompañada de un vermú y música.

El lunes 9, a las 20:30 horas, los Cines Cantones recibirán a Laura Ferrés y Alicia Moncholí en una conversación titulada Filmar o pai. El encuentro estará precedido por la proyección de Los desheredados y Campolivar, dos trabajos en los que sus directoras sitúan a sus propios padres en el centro del relato.

La película de Ferrés retrata a su padre y el cierre de su pequeña empresa de autobuses. La obra fue reconocida en la Semana de la Crítica de Cannes y obtuvo premios Goya y Gaudí. Por su parte, Campolivar, estrenada en el Festival de San Sebastián, recupera los recuerdos de infancia de Moncholí y la última casa en la que vivió junto a su padre.

La cuarta CormoCharla tendrá lugar el jueves 12 a las 20:30 horas en los Cines Cantones. Coincidirá con el estreno en España de Mariinka, documental de Pieter-Jan De Pue sobre una comunidad del Donbás marcada por la guerra de Ucrania. Su montador, Mauro De Groeve, explicará cómo se construye una película a partir de cientos de horas de grabaciones realizadas en una zona de conflicto.

Cinco estrenos en España

La programación cinematográfica incluye cinco largometrajes que se estrenarán en España durante el festival: Hot Water, A Want in Her, Petrolheads, Adam’s Apple y Mariinka.

La selección se completa con otros títulos como Idiotka, Elephants in the Fog y Seis meses en el edificio rosa con azul, además de las producciones gallegas Fomos ficando sós y Alén dos silencios, de Carmen P. G. Granxeiro.

Fuera de competición se proyectará Remake, de Ross McElwee, una obra en la que el cineasta revisita su archivo familiar después de la muerte de su hijo. El festival también recuperará El rayo verde, de Éric Rohmer, con motivo del 40 aniversario de la película. La sesión tendrá lugar en el Teatro Colón.

Los cortometrajes tendrán un espacio destacado con cuatro sesiones temáticas en la Filmoteca de Galicia: Irmáns, curmáns, tíos, Memoria, Filmar os nosos y Coidar. Entre las obras seleccionadas figuran Mi tía Pura, de Álvaro Fenech y Noa Fito; Geratzen den hori, de Aitor Gametxo; Oralia, de Rocío Quillahuaman; Filme Pin, de Andrés Jurado y María Rojas Arias, y The Wind in Ash, de Kun Sun.

El certamen contará también con la presencia de Ángel Suanzes, director de Escala un cincuenta mil, y Rime Tsujino, responsable de I Don’t Speak Dog (But I’ll Try). Además, habrá una sesión de Cortos Neno dedicada a nuevas voces y al cine aficionado gallego.

Programa del primer finde

El Cormorán Film Fest comenzará este jueves 5 de noviembre y concentrará durante sus primeros cuatro días diferentes propuestas en los espacios culturales de la ciudad.

El viernes 6, además de la CormoCharla con Adrián Canoura, la Filmoteca proyectará a las 18:00 horas una sesión de cortometrajes dedicada a la memoria, con obras como Mi tía Pura, Filme Pin, Geratzen den hori, Escala un cincuenta mil y The Wind in Ash. El sábado 7, los Cines Cantones acogerán a las 16:00 horas la sesión Cortos Neno, mientras que a las 18:00 horas la Filmoteca proyectará A Want in Her, con un coloquio online con su directora, Myrid Carten. La jornada finalizará a las 20:30 horas en el Teatro Colón con El rayo verde.

El domingo 8, la actividad comenzará a las 12:30 horas con la presentación del libro de Alicia Álvarez Vaquero en el Café Mirador de Méndez Núñez. Por la noche, a las 20:30 horas, los Cines Cantones proyectarán Hot Water, que contará con un coloquio online con su director, Ramzi Bashour.

La programación completa, los horarios y las entradas pueden consultarse en la página web oficial del festival, cormorancinema.gal. Las sesiones de la Filmoteca de Galicia serán gratuitas hasta completar aforo.