El encuentro se celebrará los días 21 y 22 en ExpoCoruña, junto a ExpOtaku, con juegos para probar, torneos y actividades para conocer de cerca el desarrollo independiente

A Coruña reunirá a 50 estudios y creadores de videojuegos en noviembre con Odisea Indie

A Coruña será punto de encuentro para creadores y aficionados a los videojuegos los días 21 y 22 de noviembre. Odisea Indie – Game Fest celebrará una nueva edición en ExpoCoruña, junto a ExpOtaku, con la participación anunciada de 50 estudios y desarrolladores independientes.

La cita contará con representación gallega, equipos de distintos puntos de España y dos estudios franceses. Durante las dos jornadas, los visitantes podrán probar sus videojuegos, conversar con las personas que los están creando y conocer proyectos en diferentes fases de desarrollo.

Entre los participantes habrá estudios, desarrolladores que trabajan en solitario y equipos de estudiantes. El encuentro permitirá así acercarse a distintas formas de crear videojuegos, mientras que sus responsables tendrán la oportunidad de recoger las impresiones del público y compartir experiencias con otros profesionales.

Como adelanto, el lunes 16 de noviembre se celebrará una presentación de los videojuegos participantes, un showcase que ofrecerá un primer vistazo a las propuestas que podrán descubrirse después en el recinto coruñés. La relación de equipos está disponible en la web de Odisea Indie.

Torneos y creación

La programación irá más allá de probar juegos. Los expositores preparan torneos, desafíos, sorteos y actividades creativas vinculadas a sus proyectos, con propuestas que también permitirán participar fuera de la pantalla.

Entre ellas, Black Hat invitará al público a elaborar marionetas y sus escenarios, mientras que GalanTarp propondrá crear figuras de cuentas inspiradas en su videojuego CrownWalk. Por su parte, Velaria Studio permitirá a los asistentes contribuir a una composición musical colectiva relacionada con Echoes of Lyra.

También habrá competiciones de Soulless: The Forgotten Realm, Myxtheron Duel y BoBot, un concurso del arcade ANKH incluido en la demo de Little Darkness y un reto cooperativo de Keep Crafting para grupos de cuatro jugadores. Las propuestas pueden consultarse en el apartado de actividades del evento.

Vota por los mejores juegos

Para animar a los visitantes a descubrir diferentes proyectos, Odisea Indie contará con un pasaporte en formato físico y digital. Tras probar al menos cinco videojuegos y registrar el recorrido, los asistentes podrán acudir a la mesa de la organización y votar por sus cinco favoritos, repartiendo 5, 4, 3, 2 y 1 punto.

La votación contribuirá a elegir el mejor juego del público y permitirá participar en el sorteo de premios de ese día. Quienes utilicen el pasaporte digital podrán registrar cada título escaneando con el móvil un código QR facilitado por el estudio, sin necesidad de registrarse previamente.

El domingo 22 de noviembre, a las 16:00, el escenario principal acogerá la entrega de reconocimientos al mejor juego del público, al mejor juego de estudiantes y al mejor stand. El premio dirigido a estudiantes contará con un jurado profesional formado por Elven, creador de Aureole; Víctor Fernández, conocido como VictorDevelops; y Alex Fariña.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Videoxogo.gal, ADEVI y ACADEVI y el respaldo de empresas del sector como Tesura Games, JanduSoft, Devilish Games, Flynn’s Arcades, RawrLab Games y GameIt, además de Alita Comics, ExpOtaku y Gamevitation.

La información sobre las entradas para la cita de los días 21 y 22 de noviembre en ExpoCoruña puede consultarse en la web de ExpOtaku A Coruña.