El Bonilla a la Vista de la calle Galera de A Coruña se transforma en Boa Vista por un rodaje

El Bonilla a la Vista de la calle Galera, en pleno centro de A Coruña, ha cambiado temporalmente de identidad. La conocida cafetería luce estos días el nombre de Boa Vista, una transformación circunstancial motivada por un rodaje audiovisual que utiliza el establecimiento como escenario.

La fachada ya ha sido adecentada y adaptada a la imagen de la cafetería que aparece en la ficción. El cambio afecta a la apariencia exterior del local, que durante varios días dejará atrás su denominación habitual para convertirse en Boa Vista ante los ojos de vecinos, viandantes y visitantes que recorran esta céntrica calle coruñesa.

Sin embargo, los clientes habituales de Bonilla a la Vista no tienen que preocuparse por este cambio de nombre. La cafetería de la calle Real continúa abierta y mantiene su actividad con normalidad, por lo que quienes quieran acercarse a tomar algo pueden seguir haciéndolo. En cuanto termine el rodaje, la de Galera volverá a abrir con normalidad.