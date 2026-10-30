Luis Zahera es uno de los protagonistas de 'Colisión', disponible en Netflix desde el 30 de octubre Manuel Fernández-Valdés - Netflix

Hoy en Netflix el thriller del año: la película que se sitúa en la crisis económica y que protagoniza Luis Zahera

Hoy, 30 de octubre, llega a Netflix un thriller en el que nadie ni nada es lo que parece: Colisión, producida por Bambú Producciones (La viuda negra, Fariña, El caso Alcasser, El caso Asunta), con Ramón Campos como productor ejecutivo y guionista junto a Daniel Sánchez Arévalo, quien también dirige.

El gallego Luis Zahera, junto a Laia Costa, Karra Elejalde, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar, entre otros, forman parte del elenco de esta nueva película que promete mantener a todos los espectadores pegados a la televisión de principio a fin.

Un thriller de atracos

Karra Elejalde y Luis Zahera en 'Colisión' Manuel Fernández-Valdés - Netflix

Si este fin de semana no sabes qué ver y quieres una película que te mantenga pegado a la pantalla de principio a fin, Colisión es lo que necesitas en el amplio catálogo de Netflix.

La trama se desarrolla en Madrid, en plena crisis económica, cuando el atraco a un banco pone en marcha varios sucesos imprevisibles. Lo que comienza como un robo de lo más común acabará convirtiéndose en una situación donde el miedo y los engaños serán los protagonistas y la supervivencia lo que más importe.

La película se caracteriza por su tensión e incertidumbre constante, en una historia en la que nada ni nadie es lo que parece.

Laia Costa y Lluís Homar en 'Colisión' Manuel Fernández-Valdés - Netflix

Además de Luis Zahera (As bestas, Animal), la película está protagonizada por Laia Costa (Cinco lobitos, Un amor), Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos, Mientras dure la guerra), Tamar Novas (Mar Adentro, Clanes), Álvaro Cervantes (Sorda, Loco por ella) y Lluís Homar (La mala educación, Los abrazos rotos).

Álvaro Cervantes y Tamar Novas en 'Colisión' Manuel Fernández-Valdés - Netflix

Producida por Bambú Producciones (La viuda negra, Fariña, El caso Alcàsser, El caso Asunta), con Ramón Campos como productor ejecutivo y guionista junto a Daniel Sánchez Arévalo (AzulOscuroCasiNegro, Diecisiete, Primos), que también dirige y que afronta su primer thriller como director.

Si te gustan los thrillers con situaciones límite, secretos y personajes que nunca terminas de conocer del todo, Colisión es lo que necesitabas. Así que prepara las palomitas, la manta y disfruta del gran trabajo de su equipo artístico y técnico.