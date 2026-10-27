Luis Zahera y Lucía Carballeda en la serie 'Animal'.

Luis Zahera y Lucía Carballeda en la serie 'Animal'. Jaime Olmedo - Netflix

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Ya es oficial: Netflix anuncia la fecha de la nueva temporada de 'Animal' protagonizada por Luis Zahera

La ficción rodada en Galicia está nominada a los premios Emmy

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"Año nuevo, temporada nueva". La serie Animal, protagonizada por Luis Zahera, estrenará su segunda temporada el próximo 1 de enero. La ficción de Netflix, nominada a mejor serie de comedia en los International Emmy Awards 2026, cuyos ganadores se conocerán el próximo 23 de noviembre en Nueva York, volverá a las pantallas antes de abrir los regalos de los Reyes Magos.

Luis Zahera, protagonista de la serie 'Animal'

Netflix ha desvelado este martes la fecha de estreno de la continuación de la historia, rodada íntegramente en Galicia y con varias localizaciones en la provincia de A Coruña. El anuncio llega acompañado de un vídeo en el que aparecen el propio Luis Zahera, Lucía Caraballo y Álvaro Mel dentro de la clínica veterinaria, interpretando a sus personajes: Antón, Uxía y Mike, respectivamente.

Lucía Caraballo llega con una caja de regalos en la que hay una taza para Antón, con el mensaje 'Todo va a salir Miau bien' y otra para Mike, en la que se puede leer 'El mejor jefe del muuundo'. Pero también hay otra para los espectadores, que anuncia la segunda temporada en una cara y la fecha de estreno, el 1 de enero, en la otra.

La ficción, en la que Zahera interpreta a un veterinario rural, tiene una importante conexión con A Coruña. El ficticio pueblo de Topomorto, en el que transcurre parte de la historia, se construyó a partir de diferentes localizaciones gallegas, entre ellas Dioño, A Calle y Pontemaceira, además de otros escenarios situados en Teo, Vedra y Santiago de Compostela.

La primera temporada de Animal se estrenó el 3 de octubre de 2025 y está formada por nueve episodios. Junto a Zahera y Caraballo, el reparto incluye a Carmen Ruiz, Antonio Durán "Morris", Sergio Abelaira, Darío Loureiro, Adrián Viador, Raquel Nogueira y Fer Fraga.