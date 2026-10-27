El Cormorán Film Fest de A Coruña estrenará cinco películas en España en su nueva edición

El Cormorán Film Fest regresa a A Coruña con una programación que explora las relaciones familiares a través del cine. La séptima edición del certamen, presentada este martes en la Filmoteca de Galicia, incluirá cinco estrenos en España dentro de una sección oficial que reúne 11 largometrajes bajo el lema Filmar á Familia. La propuesta se completa con 16 cortometrajes y varias actividades para acercar a los cineastas al público.

La programación contará con títulos que abordan los vínculos entre padres e hijos, la memoria, las relaciones que se rompen y las familias que se construyen de formas distintas. Entre las películas que podrán verse por primera vez en España figuran Hot Water, de Ramzi Bashour, que sigue un viaje por carretera de una madre y su hijo adolescente; A Want in Her, de Myrid Carten, que parte de la desaparición de la madre de la directora, y Adam’s Apple, de Amy K. Jenkins, centrada en el crecimiento y la transición de género de su hijo.

También se estrenarán en España Petrolheads, de Emil Langballe, que retrata una amistad marcada por la pasión por los coches, y Mariinka, de Pieter-Jan De Pue, que muestra la vida de una comunidad ucraniana atravesada por la guerra y que ha recibido el premio del público en CPH.

Dos películas premiadas en Cannes

El festival traerá además a la ciudad dos producciones reconocidas en el Festival de Cannes. Se trata de Rehearsals for a Revolution, de Pegah Ahangarani, distinguida con el premio L’Œil d’or al mejor documental, y Elephants in the Fog, de Abinash Bikram Shah, que obtuvo el Premio del Jurado de la sección Un Certain Regard. Ambas se estrenarán en Galicia durante el Cormorán. La película Idiotka, de Nastasya Popov, también llegará por primera vez a una sala gallega.

El cine gallego tendrá presencia con Fomos ficando sós, de Adrián Canoura, quien acudirá al certamen para compartir con los espectadores esta obra construida a partir de las imágenes que su padre grabó en el mar. La sección oficial incluye asimismo Remake, en la que Ross McElwee revisita su archivo familiar tras la muerte de su hijo, y Seis meses en el edificio rosa con azul, de Bruno Santamaría Razo, una reconstrucción de la infancia y los recuerdos familiares.

Cortometrajes, cine emergente y un homenaje a Rohmer

La Filmoteca de Galicia acogerá las 16 piezas cortas, distribuidas en cuatro sesiones tituladas Irmáns, curmáns, tíos, Memoria, Filmar os nosos y Coidar. Los pases incluirán encuentros con cineastas invitados y entre los trabajos seleccionados destaca Mi tía Pura, de Álvaro Fenech y Noa Fito, que tendrá su estreno mundial en A Coruña.

Otra de las propuestas será la recuperación de Cortos Neno, una sesión dedicada al cine amateur y a los primeros trabajos de nuevos realizadores gallegos. El festival incorporará también un jurado joven, integrado por siete personas de entre 18 y 27 años, que elegirá sus propias películas ganadoras en las categorías de mejor largometraje y mejor cortometraje.

La clausura tendrá un marcado carácter cinéfilo con la proyección de El rayo verde, de Éric Rohmer, coincidiendo con el 40 aniversario de la película, que inspira además el cartel de esta edición. El director y programador del festival, Manuel Lógar, destacó durante la presentación la relación del certamen con la ciudad y con los espectadores que regresan cada año.

Las proyecciones se repartirán entre los Cines Cantones y la Filmoteca de Galicia. En esta última, las entradas serán gratuitas hasta completar el aforo. La programación completa y los horarios se publicarán en la web oficial, cormorancinema.gal, este viernes 30 de octubre, fecha en la que también estarán disponibles las entradas.