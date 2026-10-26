Ya es oficial: Prime Video rueda la segunda parte de una de sus películas más exitosas con Mario Casas y Luis Zahera

Hace unos días, Prime Video anunció a través de sus redes sociales el regreso de Zeta, la segunda entrega de la película protagonizada por los gallegos Mario Casas y Luis Zahera, que se convirtió en un auténtico éxito en la plataforma al alcanzar el número 1 en más de 30 países.

El rodaje de la segunda parte ya está en marcha en Tailandia y contará con nuevas incorporaciones al elenco, como la actriz Silvia Alonso. Aunque todavía no se ha concretado la fecha exacta de estreno, Prime Video ha adelantado que la película llegará a la plataforma a lo largo de 2027.

"Vuelve el mejor agente del CNI"

Así anunció Prime Video en sus redes sociales el regreso de Zeta, el thriller de espionaje protagonizado por Mario Casas y Luis Zahera, con imágenes del rodaje de su segunda entrega en Tailandia. La secuela incorpora a Silvia Alonso al reparto y vuelve a contar con Dani de la Torre detrás de las cámaras como director.

La plataforma dio luz verde a Zeta 2 tras la gran acogida internacional de la primera entrega. Zeta llegó a ocupar el número 1 en más de 30 territorios, entre ellos, España, Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, México, Suiza, Tailandia, Turquía, Uruguay o Portugal, entre otros, consolidándose como uno de los grandes estrenos de la plataforma.

Asimismo, alcanzó la segunda posición en mercados como Arabia Saudí, Singapur, Polonia, Italia, Malasia, Irlanda, Indonesia o Egipto.

El rodaje en Tailandia aporta un nuevo escenario internacional a la película, en cuya primera parte hubo escenas rodadas en Galicia.

Aunque todavía habrá que esperar para conocer más detalles sobre la trama y su fecha exacta de lanzamiento, el estreno de esta segunda entrega está previsto para 2027. Prime Video confía así en repetir el alcance internacional y el éxito de Zeta con una nueva misión que llevará a su mejor agente del CNI a infiltrarse en una nueva operación.