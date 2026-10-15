Una fotografía de la Torre de Hércules de A Coruña, finalista nacional en el certamen 'Mi Rincón Favorito'

La Torre de Hércules, envuelta en un manto de niebla y con sus luces tiñendo la noche de tonos anaranjados, es la protagonista de una de las fotografías finalistas del certamen nacional ‘Mi Rincón Favorito’. La imagen, obra de Miriam Blanco Carazo, pone el foco en uno de los grandes símbolos de A Coruña: el faro romano más antiguo del mundo que continúa en funcionamiento.

La instantánea muestra la torre rodeada por la niebla durante la noche. La luz del faro se funde con ella y crea una atmósfera anaranjada, casi como si estuviera envuelta en llamas.

La fotografía coruñesa es la única representante de la ciudad entre las finalistas, aunque Galicia cuenta con otras imágenes seleccionadas. En Ferrol, Juan Pablo Ameneiros González captura una playa con el agua en movimiento, mientras que Ana Belén Puente Torrecilla retrata la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela.

En la provincia de Lugo, Diego Moradillo Cano muestra la costa de A Mariña bajo la luz del atardecer. Por su parte, Miguel Ángel Garabal Otero fotografía los faros de Illa Pancha, en Ribadeo, durante una tormenta eléctrica, y Alejandro Camacho Candelo dirige su objetivo hacia la fortaleza de Sarria bajo un cielo estrellado.

Pontevedra también cuenta con varias imágenes finalistas. Laureano Gallego Codón retrata una embarcación sobre las aguas de A Ramallosa al atardecer; Pilar Quiroga Rodríguez capta las siluetas de varios visitantes en la Caracola de Donón, en Cangas de Morrazo; y Begoña Estévez Brao firma una composición protagonizada por las bateas de la ría en Rande.

'Mi Rincón Favorito' es un certamen nacional de fotografía en Instagram que busca poner en valor los lugares más especiales de la geografía española a través de la mirada de sus visitantes y habitantes. La edición de este 2026 ha reunido a más de 2.400 fotografías de toda España y más de 1.500 euros en premios. Se repartirán en premios, dotados con 500 euros para el primero clasificado, 400 euros para el segundo, 300 euros para el tercero, 200 euros para el cuarto y 100 euros para el quinto. Además, se concederán diez premios accésit de 50 euros cada uno.

La iniciativa gira en torno al 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, y pretende contribuir a la dinamización turística y cultural mediante la creatividad y el potencial de difusión de las redes sociales y las nuevas tecnologías.