El (S8) arranca en A Coruña con el cine y los eclipses como protagonistas

La ciudad de A Coruña comenzó este martes a vivir una nueva edición de la Mostra de Cinema Periférico (S8), que este año pone el foco en los eclipses y en la conexión entre el cine y los astros. La apertura del festival reunió distintas actividades entre la Filmoteca de Galicia y la Domus, dando el pistoletazo de salida a seis días de proyecciones, encuentros y propuestas de creación audiovisual contemporánea.

La primera jornada arrancó en la Filmoteca de Galicia con una sesión especial dedicada a las representaciones cinematográficas de los eclipses a lo largo de la historia. El programa reunió obras de diferentes épocas y estilos, permitiendo recorrer más de un siglo de experimentación audiovisual a través de la mirada de diversos cineastas.

Uno de los momentos destacados de esta apertura fue el reconocimiento a José Sellier, considerado una figura clave en los orígenes del cine en España. Durante la sesión se recuperó el legado fotográfico vinculado al eclipse solar observado desde Galicia en 1912, un material histórico que pudo verse transformado en imágenes en movimiento como homenaje a su aportación a la historia de la cinematografía.

Ya por la tarde, la actividad se trasladó a la Domus para la inauguración oficial del certamen. Allí, la artista neoyorquina Jeanne Liotta presentó Path of Totality, una propuesta performativa en la que recreó una experiencia similar a la de un eclipse mediante el uso de proyectores de 16 milímetros, lentes y diversos elementos ópticos.

La creadora construyó en directo una pieza basada en la manipulación de la luz y la imagen, convirtiendo la proyección en una experiencia inmersiva en la que el público participó de forma colectiva. La actuación transformó el espacio mediante juegos visuales y sonoros que evocaban los cambios de atmósfera propios de un fenómeno astronómico.

La inauguración contó con la presencia de representantes de distintas administraciones e instituciones colaboradoras, entre ellas el Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación provincial y la Axencia Galega das Industrias Culturais, además de responsables de entidades culturales y científicas vinculadas al festival.

En esta edición, el (S8) desarrollará sus actividades en cuatro espacios de la ciudad: la Filmoteca de Galicia, la Domus, Cantones Cines y la Fundación Luis Seoane. El programa incluye la proyección de 161 obras procedentes de 16 países y firmadas por 88 cineastas, con presencia de estrenos y trabajos de vanguardia internacional.

Además de las sesiones cinematográficas, la programación incorpora clases magistrales, encuentros con estudiantes, actividades formativas y propuestas dedicadas al cine expandido, feminista y queer, consolidando una oferta que combina exhibición, reflexión y experimentación artística.