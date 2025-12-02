Un barrio de A Coruña será el protagonista de una nueva serie en gallego: estreno el 3 de diciembre

El barrio de Os Mallos, en A Coruña, protagonista de una nueva serie en AGalega Cedida

A Coruña sigue siendo escenario principal de numerosas producciones de éxito, tanto series como películas. Las plataformas de streaming ofrecen amplios catálogos con contenidos de todos los géneros e idiomas. En esta ocasión, es AGalega, la plataforma de la CRTVG, la que estrena una nueva serie rodada en el popular barrio coruñés de Os Mallos.

Se trata de No seu lugar, outro, una serie que llega a AGalega este miércoles 3 de diciembre para que todos podamos disfrutar de una producción tan innovadora como interesante. La producción se rodó entre las galerías de Santiago de Compostela, el puerto de Vigo y el barrio de Os Mallos, en A Coruña, siendo este último el gran protagonista.

El barrio de Os Mallos en AGalega

Código postal 15007, Os Mallos, en A Coruña Cedida

La nueva serie, No seu lugar, outro, que llega este 3 de diciembre a la plataforma AGalega, propone una mirada alternativa, fresca e intergeneracional sobre tres lugares gallegos: las galerías de Santiago de Compostela, el puerto de Vigo y el barrio coruñés de Os Mallos.

La producción destaca por su combinación de poesía y lenguaje cinematográfico, un diálogo creativo que surge de la colaboración entre escritoras y cineastas de distintas generaciones. Cada episodio parte de un texto inédito -firmado por Berta Dávila, Lucía Aldao y Keith Payne- y continúa con la reinterpretación de los directores Álvaro Gago, Coral Piñeiro y Fran Rodríguez Casal.

El objetivo de la serie es devolver a estos tres lugares su simbolismo e importancia. A fin de cuentas, son espacios cotidianos que forman parte del día a día de miles de gallegos que, quizá, pasan más desapercibidos en los proyectos audiovisuales o, al menos, no de la misma forma en la que lo hace esta serie.

Las galerías de Santiago se convierten en escenario de una reflexión sobre el paso del tiempo; en Os Mallos hacen hincapié en el significado de "ser de barrio" y en la manera en la que la identidad se construye a partir de las vivencias compartidas en sus calles; y en el puerto de Vigo, exploran las huellas de la emigración.

No seu lugar, outro, llega como una propuesta innovadora dentro de la creación audiovisual gallega. Un proyecto que une generaciones para ofrecer una reflexión sobre el territorio y la identidad.

En la aplicación de AGalega y agalega.gal, junto con xabarin.gal, tienes disponibles miles de contenidos en gallego, tanto de series y películas que fueron un antes y un después en la historia de la Televisión de Galicia, como Mareas Vivas o Padre Casares, así como proyectos más actuales que mantienen vivo el talento audiovisual de la región.