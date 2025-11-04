La diversidad en el cine protagoniza en A Coruña el Foro da Industria Galega do Audiovisual

Entre el 5 y el 7 de noviembre A Coruña acoge la tercera edición del Foro da Industria Galega do Audiovisual, una nueva entrega en la que la inclusión y la diversidad dentro y fuera de las pantallas son las protagonistas en un evento orientado a profesionales del sector, pero también al público general.

Salima Jirari es su programadora. Especializada en diversidad, igualdad e inclusión en el sector, ha desarrollado el programa de esta nueva edición partiendo de las fases de trabajo de la industria —desde el guion hasta el casting pasando por la producción— para configurar lugares en los que "podamos entender de manera más compleja tanto referentes de buenas prácticas como retos de cada área y no quedarnos en una idea general".

"Es una oportunidad para hablar de diversidad durante tres días, no solo en una mesa", indica Jirari, destacando cómo de esta manera se abre un espacio para entrar en detalles y dar un paso más allá de "esa idea general de que, cuando se habla de diversidad, solo se acaba hablando de representación. Eso es muy importante, pero también se puede hablar de las buenas prácticas".

Por qué la representación sigue siendo importante

Frente a la idea repetida de que hoy en día hay una "inclusión forzada" en las historias que vemos en pantalla, Jirari reivindica un reequilibrio explicando las narrativas convencionales como una "exclusión forzada".

La programadora señala que "hemos crecido consumiendo un contenido que no respondía a nuestra realidad, a la de nuestra casa, nuestra familia o nuestra escuela y lo dimos por bueno y no generaba ninguna incomodidad. Ahora, por poco que se incluya la diversidad parece forzada, aunque yo creo que es una cuestión de reequilibrio histórico. El audiovisual puede ser un espacio donde todo el mundo y donde todas las historias puedan ser contadas, no solo por justicia, sino también por posibilidades creativas".

Abordar historias con diferentes realidades y puntos de vista permite, así, no reproducir "siempre lo mismo. Es una posibilidad de tener, no solo como industria, sino como ciudadanía, unos marcos más ricos, interesantes y complejos".

Historias personales y coordinadoras de intimidad

Con esto en mente, la programación ideada por Jirari cuenta con mesas redondas en las que cineastas explicarán sus procesos de creación para dar lugar a obras audiovisuales que parten de historias personales y que sirve, desde lo particular, para explicar aspectos más generales.

Ejemplo de ello es el largometraje Sorda, que narra la historia de una mujer sorda que va a ser madre con todas las dudas y reflexiones que este proceso conlleva y que está protagonizado por Miriam Garlo, hermana de la directora Eva Libertad.

"Además, en la película hubo cuestiones que se abordaron en el equipo para que el rodaje fuera accesible y fuera un lugar seguro, no solo para personas oyentes, sino también para personas sordas", cuenta la programadora que, además, mantendrá una conversación con Eva Libertad tras su proyección este jueves.

También está la charla Lo personal es político, que Jirari destaca por "la diversidad de la propia mesa, que puede hacer que sea muy interesante. Está Afioco Gnecco, que acaba de estrenar en Seminci su última pieza; Alejandro Marín, que ahora es más mainstream y hablará de un contenido más televisivo... Todos tienen esa cuestión en común de haber llevado algo personal a una historia compartida con todo el mundo a través del audiovisual".

Otras charlas se adentran en aspectos industriales para "buscar alternativas a un modelo que durante mucho tiempo se ha visto que excluye a una serie de personas". Así nacieron roles como el de coordinadora de intimidad, "una figura que nace como respuesta a una violencia que se ha vivido durante mucho tiempo".

Alternando conferencias y proyecciones, el foro busca llegar a un público profesional, pero también a uno general al que le da la oportunidad de asistir a proyecciones de títulos como La furia, "que no encaja en la idea tradicional de diversidad, sino que hace una propuesta muy interesante de cómo empezar a hablar de abusos o de violaciones desde otro lugar".

El evento, organizado por la Academia Galega do Audiovisual, con el apoyo del Concello da Coruña y de la Deputación da Coruña, tendrá lugar entre el Espacio Avenida y los Cantones Cines.

Programa completo del Foro da Industria Galega do Audiovisual

El programa del foro combina mesas redondas con proyecciones acompañadas con coloquios de la mano de sus responsables.

El miércoles 5, tras la apertura a las 18:00 horas, tendrá lugar una intervención con Fito Ferreiro y Alfonso Hermida, director y responsable de comunicación del Festival Norte Cinema Diverso A Coruña. A continuación, desde las 18:30 horas, se proyectarán los cortos An avocado pit de Ary Zara, O coidado de Miguel Canalejo y Ese lugar partido de Pablo Santidrián e Inés Pintor.

La primera jornada acabará con la performance de Nuria Vil Fluor significa escuridade desde las 19:45 horas.

El jueves la programación arranca a las 10:30 horas con la charla Radiografía: Representación e diversidade en cifras en la que Salva Tabone, coordinador de investigación del Observatorio para a Diversidade no Audiovisual presentará el último informe.

A las 11:15 horas tendrá lugar la charla Recursos para imaxinar unha industria máis plural con Mel Estaba, Gema Arquero, Nati Juncal y Bárbara Tardón.

Más tarde, a las 12:00 horas, se celebrará la mesa redonda Describindo a norma con Ian de la Rosa, Lucía Estévez, Javi Ferreiro y Eva Libertad. Moderará Anxos Fazáns, miembro de la directiva de la Academia Galega do Audiovisual.

Ya por la tarde, a las 16:30 horas, una nueva mesa redonda aborda las Novas perspectivas na produción con Gema Arquero, Charli Bujosa, Bea Saiáns y Nati Juncal. Modera Silvia Fuentes, fundadora de Sétima.

La jornada terminará con la proyección de Sorda a las 19:30 horas en un coloquio con la directora moderado por la programadora Salima Jirari.

El último día, el viernes, la primera mesa redonda arranca a las 10:30 horas con Novos roles emerxentes. Participan Lola Clavo, Pablo Romero, y Salima Jirari. Modera Fon Cortizo, autor de 9 Fugas, Abellón y presidente de CREA – Asociación Galega de Profesionais da Realización e a Dirección.

A las 12:00 horas se celebrará la mesa O persoal é cinematográfico con Alejandro Marín, Afioco Gnecco, Jiajie Yu Yan y Xiana do Teixeiro. Modera Ángel Filgueira, director y guionista de obras autobiográficas sobre la memoria, la intimidad y las relaciones.

La última mesa redonda será O casting como oportunidade para ampliar imaxinarios, con Kathy Sey, Camila Bossa, Laura Galán, y Miriam Garlo. Modera Saamira Ganay, actriz y directora conocida por Néboa y Matalobos y el documental Emoción, Vida e Teatro. A Nave das Marías.

El foro terminará con la proyección de Furia a las 19:00 horas con una conversación con la productora Mireia Graell y la escritora Andrea Nunes.