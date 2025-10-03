La serie 'Weiss y Morales', de la productora coruñesa Portocabo, lo más visto en Netflix

La serie Weiss y Morales, producida por la compañía coruñesa Portocabo, es lo más visto del momento en la plataforma de Netflix España. La ficción, protagonizada por Katia Fellin y Miguel Ángel Silvestre, ocupa el puesto número 1 del top 10.

La miniserie policíaca cuenta con 4 capítulos en los que en cada uno la pareja de policías Nina Weiss (Katia Fellin) y Raúl Morales (Miguel Ángel Silvestre) debe resolver un caso distinto, todos ellos relacionados con la comunidad alemana afincada en las Islas Canarias.

En el catálogo de Netflix, esta ficción se sitúa entre lo más visto por delante de Wayward, Billionaires Bunker, House of Guinnes, Alice in Borderland, The Guest, Presunto Culpable, Two Graves, Miércoles y Black Rabbit.

Weiss y Morales se estrenó el pasado 23 de mayo en RTVE y llegó a Netflix el 1 de octubre.