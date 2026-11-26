Los trabajadores de la Escuela Municipal de Música de A Coruña han cancelado a última hora la protesta que tenían prevista para este jueves. El motivo del cambio de planes es que han conseguido una reunión directa con la alcaldesa, Inés Rey, que tendrá lugar el próximo miércoles a las 10:30 horas.

Y es que, antes de la movilización, representantes de la plantilla se reunieron con el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, quien les trasladó la posibilidad de mantener este encuentro con la regidora. Una noticia que ha llevado a los trabajadores a paralizar, al menos de momento, sus reivindicaciones en la calle.

"Ahora mismo hemos paralizado la movilización porque hemos conseguido una reunión con la alcaldesa para el miércoles. Eso no quiere decir que, si no llegamos a buen término, no retomemos otra vez las movilizaciones", explica Matilde Teijeiro, representante de los trabajadores por la CIG.

La portavoz reconoce que ahora está "esperanzada" y confía en que ambas partes puedan encontrar una solución. El conflicto viene de lejos. Según explica, la negociación del convenio comenzó en diciembre de 2025 y el documento llegó a firmarse por ambas partes ese mismo mes. Sin embargo, desde entonces llevan cerca de un año esperando a que se haga efectivo, sin recibir información clara sobre los plazos.

"Siempre se nos están dando largas. Nos decían que iba a ir a una Junta de Gobierno, después que a la próxima Junta del Consorcio, que iba a ser en octubre y se retrasó a noviembre. Nunca nos informaban ni nos decían nada", relata Teijeiro.

Reconocimiento al trabajo

Más allá de la mejora económica, los trabajadores reclaman que se reconozca el trabajo que llevan desarrollando desde la creación de la escuela, hace 28 años. Teijeiro insiste en que su actividad va mucho más allá de las horas que pasan impartiendo clases, ya que también tienen que preparar arreglos musicales, adaptar las programaciones a las necesidades del alumnado y organizar actuaciones fuera del centro.

"Las mejoras son muy simples: que se nos valore el trabajo que llevamos haciendo desde hace 28 años, incluidas muchísimas horas fuera de nuestro horario que tenemos que realizar en nuestras casas", explica.

Como ejemplo, recuerda que durante el pasado curso realizaron alrededor de 50 conciertos, muchos de ellos fuera de las instalaciones municipales. "Cuando hay un concierto fuera de la escuela, no es que tú llegues a las 12:00 porque actúas a las 12:30 y te vas. Llevamos el material, estamos a las 9:00 de la mañana y nos vamos a las 3:00 de la tarde. Todo eso hay que valorarlo y hasta ahora no se hacía", señala.

La representante sindical también aclara que no tienen ningún problema con la concellería de Cultura, con la que mantienen una buena relación y de la que aseguran haber recibido facilidades y ayuda. Considera que el desencuentro está en la falta de entendimiento con el Consorcio.

"Nosotros a veces sentimos que seguimos siendo el hermano pobre", lamenta, aunque insiste en que confía en que la reunión del miércoles permita desbloquear la situación.

Por ahora, la protesta queda suspendida a la espera de ese encuentro con Inés Rey. Si no se alcanza un acuerdo, los trabajadores advierten de que volverán a las movilizaciones para reclamar que el convenio firmado deje de estar pendiente y se traduzca en mejoras reales para la plantilla.