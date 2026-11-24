A Coruña se suma a la ola del fenómeno de las 'raves' japonesas de lectura: "Es algo diferente"

El fenómeno japonés Juicy Book Rave, un evento singular en el que los asistentes acuden a un club para leer libros en un ambiente tranquilo mientras escuchan música ambiental pinchada por un DJ, desembarca en A Coruña de la mano de BASSUZ Música y NH Collection Finisterre.

El próximo domingo 6 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas, tendrá lugar el 'NHCF BOOK RAVE'. Esta iniciativa propone disfrutar de la lectura a través de la música ambient y la cultura de club. "Es un evento diferente", señala Óscar Quintáns, responsable del evento.

Será un evento con aforo limitado. Las entradas tienen un precio de 10 euros, a los que habrá que sumar el coste de las consumiciones, y pueden adquirirse de forma online en la web de Vivetix o presencialmente en NH Collection Finisterre, Berbiriana y Rockbox.

"La entrada es un marcapáginas muy chulo que hemos hecho en colaboración con la librería Berbiriana, Rockbox y NH Finisterre", explica.

Cartel de NHCF BOOK EAVE Cedida

De esta manera, el Salón Miramar del NH Collection Finisterre se transformará durante cuatro horas en un espacio de club, con una puesta en escena en la que el sonido, la luz y las proyecciones visuales acompañarán la lectura.

Cada asistente podrá acudir con el libro que quiera, disfrutar de la lectura, escuchar música, conversar o tomar algo. Asimismo, también se pondrán libros a disposición del público.

Además, la música que sonará estará inspirada en la figura del músico y gran lector Ryuichi Sakamoto, por lo que la propuesta se desarrollará en tres actos: ASYNC, OPUS y CODA, con sesiones de tres DJ y música en directo.

Tres actos

El primer acto, ASYNC, dará comienzo a las 10:00 horas, cuando los asistentes empezarán a leer y la música ambiente correrá a cargo de Óscar Quintáns, que dará la bienvenida a quienes lleguen para dejarse llevar por la personal e inspiradora atmósfera de NHCF BOOK RAVE.

En el segundo acto, OPUS, la música en directo continuará acompañando a la lectura. En esta ocasión, correrá a cargo de Javier Pérez (Jas Processor), que explorará texturas y paisajes sonoros, conectando con la cultura de club desde una perspectiva inequívocamente emocional.

Por último, en el tercer acto, CODA, la música en vinilo tomará el relevo al directo y se abrirá el espacio a la conversación y al encuentro entre el público asistente. Será la hora del aperitivo, de tomar algo y disfrutar de un DOWNTEMPO VINYL SET a cargo de Marian Ledesma.