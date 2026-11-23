Interior de Sinagoga 4, en A Coruña, donde se cree que había un baño judío. CGM

Las nuevas excavaciones arqueológicas en la Casa de la Sinagoga de A Coruña y en la pequeña plaza colindante con la fachada norte del edificio arrancaron en los últimos días. El inmueble constituye uno de los puntos patrimoniales más relevantes de la Ciudad Vieja debido a los restos históricos encontrados en el conjunto: con una estructura en el subsuelo que apuntaría a la existencia de una antigua mikvé en el enclave.

Estos nuevos trabajos forman parte de los pasos previos al inicio de la rehabilitación del edificio, de cara a la posterior musealización y puesta en valor del conjunto y de su evidente relevancia histórica para la ciudad.

Los trabajos consisten en la excavación en área en el inmueble número 4 y 4.º D de la calle Sinagoga (excluyendo la estancia C). En caso de encontrar restos arqueológicos, se procederá a su registro y análisis, ejecutando, si es necesario, una consolidación de urgencia de los restos hallados.

A continuación, se protegerá el conjunto mediante la colocación de material geotextil y una capa de árido seleccionado, así como el posterior tapado y reposición del firme. De este modo, la intervención permitirá esclarecer con mayor exactitud la distribución de los restos arqueológicos tanto en la edificación como en la pequeña plaza contigua.

Los trabajos de excavación requieren, por las características del ámbito de la intervención, la realización de actuaciones previas consistentes, por una parte, en la estabilización de la estructura del inmueble y, por otra, en la retirada de los pavimentos existentes (al finalizar la operación se colocará un pavimento provisional para proteger la zona hasta que comiencen las obras de rehabilitación).

También se completará un refuerzo y una estabilización de la estructura mediante la colocación de apoyos metálicos. Además, se tomarán 14 muestras de vigas de madera para datarlas mediante el método del carbono 14 y otras siete muestras de los paramentos, de los que se realizará un estudio estratigráfico.

Estas actuaciones de recuperación y estudio de la Casa de la Sinagoga tienen como objetivo profundizar en la historia de este enclave de gran interés y ampliar la información existente sobre la evolución a lo largo del tiempo del corazón histórico de la ciudad.