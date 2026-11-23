El barrio de O Castrillón, en A Coruña, estrena un nuevo espacio cultural con galería de arte y fotografía

El barrio de O Castrillón de A Coruña contará desde esta semana con un nuevo punto de encuentro para la cultura y la creación artística. El fotógrafo coruñés Lázaro Louzao pone en marcha el Espazo Somerxido, un proyecto que combinará una galería de arte, un estudio fotográfico y diferentes actividades formativas y creativas. El establecimiento, situado en el número 11 de la calle Castrillón, celebrará su inauguración oficial este viernes 27 de noviembre a las 18:00 horas.

La iniciativa nace con la intención de ofrecer un lugar abierto a diferentes sensibilidades y colectivos. Louzao define el proyecto como un espacio LGTBIQ+, feminista, gallegohablante y respetuoso con los animales, en el que tengan cabida personas con distintas inquietudes. "O que non queremos no Espazo Somerxido é esa xente á que lle sobran os que non pensan como eles", explica el fotógrafo.

El responsable del local se hizo con el espacio durante el pasado verano y decidió poner en marcha el proyecto cuanto antes, convencido de que la ciudad necesita más iniciativas de este tipo. La apertura llegará inicialmente sin una programación cultural cerrada, aunque la intención es ir incorporando propuestas y exposiciones durante los próximos meses.

La primera muestra será del propio Louzao, que ha optado por inaugurar la galería con una selección de su trabajo. El fotógrafo reconoce que todavía está dando forma a la agenda de actividades y que esta exposición era la opción más inmediata para comenzar la andadura del espacio.

La zona delantera del establecimiento estará dedicada a la galería de arte y a la celebración de cursos y talleres. Entre las actividades que se encuentran en preparación figuran clases de interpretación y baile, aunque todavía quedan por concretar los docentes y los horarios.

El local también reservará una parte importante a la actividad profesional de Louzao. Allí funcionará su estudio de fotografía, que ya ha comenzado a recibir clientes mediante cita previa. El fotógrafo explica que esta fórmula permite trabajar con mayor tranquilidad y ofrecer intimidad a quienes acuden a realizarse una sesión, ya que el establecimiento no está concebido como una tienda convencional con atención permanente a pie de calle.

Antes de la inauguración oficial del viernes, el Espazo Somerxido celebrará una primera jornada de puertas abiertas este jueves 26 de noviembre, también a las 18:00 horas. Será una oportunidad para conocer las instalaciones y descubrir este nuevo proyecto cultural que comienza su recorrido en el barrio del Castrillón.