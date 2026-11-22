La escultura veleta 'Piscis Bicaudatus', uno de los elementos más reconocibles del Paseo Marítimo de A Coruña, será sometida a una rehabilitación integral que contará con una inversión municipal de unos 15.000 euros. Los trabajos comenzarán estos días y se prolongarán hasta diciembre, con el objetivo de recuperar el estado de conservación de esta pieza artística, muy expuesta al desgaste provocado por su ubicación junto al mar.

La obra, cuyo nombre hace referencia a un pez sierra de dos colas, es creación del escultor coruñés Jorge S. Peteiro Vázquez (1959-2013). Fue instalada en 1998, coincidiendo con la apertura del Aquarium Finisterrae, y se encuentra en las inmediaciones de la Enseada do Lago Morto, junto al acceso principal del recinto.

Desde entonces, la escultura se ha convertido en una de las referencias visuales de la fachada marítima coruñesa. Su carácter cinético, al estar concebida para moverse con el viento, forma parte de su singularidad y de su integración en el paisaje de la ciudad.

Reparación de la estructura

La intervención comenzará con la retirada de la cubierta de hormigón que protege el sistema de anclaje y el desmontaje de la estructura que sostiene la pieza. Posteriormente, sus componentes serán trasladados a un taller especializado, donde se someterán a distintos tratamientos para eliminar el deterioro acumulado durante casi tres décadas de exposición a las condiciones ambientales del litoral.

Entre las actuaciones previstas figuran la limpieza mediante granallado, la eliminación del óxido y la aplicación de productos anticorrosivos y pinturas protectoras especialmente resistentes a los ambientes marinos. También se reconstruirá por completo el mecanismo giratorio y el sistema de apoyo de la escultura, fundamentales para recuperar su funcionamiento.

Una vez finalizados estos trabajos, la pieza regresará a su emplazamiento original junto al Aquarium. Allí se procederá a su montaje y a la reconstrucción de la protección de hormigón que cubre el sistema de anclaje, con el objetivo de evitar la entrada de agua y mejorar su conservación.