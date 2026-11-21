El ciclo municipal Poetas Di(n)versos regresa este lunes 23 de noviembre a A Coruña con una nueva sesión que reunirá a dos voces de diferentes tradiciones literarias: la poeta colombiana Lauren Mendinueta y el escritor gallego Xosé Miranda. El encuentro se celebrará a partir de las 20:00 horas en el centro sociocultural Ágora y permitirá al público acercarse a las trayectorias y obras de ambos autores.

La cita propone un diálogo entre la poesía colombiana y la gallega contemporáneas a través de dos escritores con recorridos consolidados y reconocimientos en sus respectivos ámbitos. La entrada será libre y gratuita hasta completar la capacidad del auditorio, por lo que los interesados podrán asistir sin necesidad de adquirir una localidad.

Lauren Mendinueta, nacida en Barranquilla (Colombia), está considerada una de las voces destacadas de la poesía contemporánea de su país. A lo largo de su trayectoria ha recibido diferentes reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Poesía de Colombia y el Premio Martín García Ramos. Su obra ha traspasado fronteras y ha sido traducida a varios idiomas, lo que le ha permitido alcanzar proyección internacional.

Entre sus publicaciones figuran títulos como 'Del tiempo, un paso', 'La vocación suspendida' y 'Una visita al museo de historia natural'. Su producción más reciente incluye 'Un hueco casi invisible', con el que continúa ampliando una trayectoria literaria marcada por la exploración poética y la reflexión sobre el tiempo y la experiencia humana.

Junto a ella estará Xosé Miranda, profesor de Biología y escritor gallego que ha desarrollado una extensa carrera en distintos géneros literarios. Su producción abarca la poesía, la narrativa y el ensayo, aunque también ha destacado por su trabajo de investigación sobre la tradición oral gallega y la cultura popular. Entre los reconocimientos que ha recibido figura el Premio Xerais de Novela, uno de los galardones de referencia de la literatura en Galicia.

La sesión forma parte de la programación de Poetas Di(n)versos, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de A Coruña y dirigida por la poeta Yolanda Castaño. El ciclo se ha consolidado como una de las principales propuestas de difusión poética de Galicia, con encuentros que reúnen a autores de diferentes países, lenguas y generaciones para compartir sus creaciones y acercar la poesía a nuevos públicos.

A través de estas citas, el programa busca establecer conexiones entre la literatura gallega y otras tradiciones internacionales, además de ofrecer un espacio de encuentro entre escritores y lectores. La sesión de este lunes volverá a apostar por esa diversidad cultural y lingüística con la presencia de dos autores que representan diferentes geografías y recorridos literarios.