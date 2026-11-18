La danza inclusiva llega al Teatro Colón de A Coruña: "Creo que más de uno se va a emocionar"

El arte no entiende de límites y, mucho menos, de diferencias. Esa es una de las ideas que cobrarán vida este miércoles 18 de noviembre sobre el escenario del Teatro Colón de A Coruña, donde la danza, la música en directo y las artes plásticas se darán la mano en una propuesta que promete emocionar al público.

Se trata de Arte a Escena, uno de los espectáculos de Festigual 2026, el Festival de las Artes por la Diversidad y la Inclusión, que este año celebra su décimo aniversario. La función, prevista para las 20:30 horas, reunirá a intérpretes con y sin discapacidad en un recorrido por las principales vanguardias artísticas del siglo XX.

Detrás de la propuesta está la coreógrafa e historiadora del arte Carlota Pérez, directora de Experimentadanza, que lleva meses trabajando con el elenco para dar forma a un espectáculo en el que cada participante aporta su propia manera de entender el movimiento y la creación.

Pero quienes mejor pueden explicar lo que está a punto de suceder son sus protagonistas. Paula y Pepa, dos de las intérpretes, afrontan la actuación con ilusión y con ganas de compartir con el público todo lo que han preparado. "Yo recomiendo que vengáis a verlo porque mola un montón. A mí me emociona", asegura Pepa.

Un viaje por el arte

Arte a Escena propone un recorrido por movimientos como el cubismo, el futurismo, la Bauhaus o el surrealismo, acercándose también al universo de artistas como Van Gogh, Kandinsky o Chagall.

La puesta en escena combina coreografías, textos, audiovisuales y música en directo para transformar las obras pictóricas en movimiento. "Queremos, mediante la danza, hacer ver al espectador cómo pintaban aquellos pintores", explica Paula, que durante la función se meterá en la piel de Miró.

El vestuario también desempeña un papel importante. Cada intérprete representa diferentes referencias artísticas a través de los colores, las formas y los movimientos.

Pepa, por ejemplo, interpretará a Monet y lucirá un traje amarillo. "Hay mucha danza contemporánea y también improvisación y partes habladas", cuenta.

La iluminación y la música completarán una propuesta que, según sus protagonistas, tendrá momentos especialmente emotivos. "Hay mucho baile y creo que emociona mucho. A mí también me emocionan los momentos de diálogos y textos", reconoce Paula.

Pepa coincide con su compañera y anima a los coruñeses a acercarse al Teatro Colón: "Que venga todo el que quiera, que se anime, porque creo que se va a emocionar. Incluso puede remover ciertos sentimientos".

Meses de preparación

El espectáculo lleva preparándose desde marzo, con ensayos que se han desarrollado entre uno y dos fines de semana al mes, además del trabajo individual de los intérpretes.

Durante este proceso, el grupo también participó en una convivencia de tres días en Pincelo, en la zona de Monforte de Lemos, una experiencia que sus integrantes recuerdan con especial cariño. "Para mí es un lugar de desconexión, de paz", explica Pepa, que lleva varios años vinculada a la compañía y comenzó a hacer teatro desde pequeña.

Más allá de la preparación artística, ambas destacan los vínculos personales que se han creado entre los participantes. "Son como una familia más. Son especiales en mi vida y me han ayudado un montón. Para mí son magia pura", confiesa Pepa al hablar de sus compañeros.

Una relación que también pone en valor la directora del espectáculo. "Somos una familia. Es nuestro núcleo para estar bien, pasarlo bien y convivir", explica Carlota Pérez.

Una creación colectiva

La idea de Arte a Escena no es nueva para su directora. Hace años había desarrollado una propuesta similar dirigida al público infantil, pero decidió recuperarla y transformarla en un espectáculo que pudiera disfrutar cualquier persona, independientemente de su edad.

"En danza y teatro comunitario es muy complicado ver espectáculos para todos los públicos. A veces son demasiado abstractos o demasiado infantiles. Yo quería hacer algo que pudiera ver tanto una persona adulta como un niño", señala.

Su formación como historiadora del arte, especializada en las vanguardias, también ha sido determinante para construir el proyecto.

La directora explica que la obra pretende acercar al público la transformación artística que se produjo durante las primeras décadas del siglo XX, especialmente entre las dos guerras mundiales.

Para ello, ha contado con la colaboración de Javier Collado en la elaboración de una base narrativa que ayuda a conectar las diferentes escenas. "Se me ocurrió partir de la pregunta de qué es el arte y hacer una especie de retrospectiva en un museo imaginario con diez pintores", explica Collado.

A partir de esa idea, Carlota Pérez desarrolló el espectáculo como un recorrido por diferentes universos artísticos. "Es un viaje onírico, mágico, donde hay danza, cuerpo, palabra y música", describe Collado.

Sin embargo, la directora insiste en que el resultado no responde a una coreografía completamente cerrada desde el principio. "Les damos pautas a los intérpretes y, a partir de ahí, ellos aportan mucho. Es una cocreación. Exploramos e improvisamos antes de decidir lo que hacemos en escena", explica.

El proceso permite adaptar el trabajo a las capacidades y características de cada participante, combinando bailarines y actores profesionales con intérpretes de diferentes trayectorias.

Carlota destaca, además, que la compañía ha avanzado hacia la profesionalización y que actualmente sus integrantes reciben una remuneración por sus actuaciones.

La música de Su Garrido

La cantante y compositora gallega Su Garrido será otra de las protagonistas de la función. Su música, creada específicamente para el espectáculo, acompañará a los intérpretes durante este recorrido por el arte contemporáneo. "Me enseñaron el argumento de la obra y, a partir de ahí, fui pensando cómo podía acompañarlo", explica la artista.

Para Garrido, uno de los aspectos más interesantes de la propuesta es su manera de relacionar la creación artística con la vida cotidiana. "Para mí el arte no es un espectáculo, está totalmente ligado a la vida, al día a día. Creo que esta obra reflexiona precisamente sobre eso", señala.

La cantante también destaca el carácter inclusivo del proyecto: "Yo creo que todas somos diversas, menos mal".

Acostumbrada a protagonizar sus propios conciertos, en esta ocasión disfruta de un papel diferente. "Normalmente busco conciertos en los que la música es la protagonista, pero aquí estoy tocando para ellas. Ellas son las protagonistas y eso también me encanta", explica.

La propuesta contará igualmente con la participación de músicos de la Nova Banda Rural, un proyecto de creación colectiva formado por siete jóvenes de diferentes zonas rurales de Galicia.

Diez años de Festigual

La representación forma parte de la programación de Festigual, que celebra del 4 al 19 de noviembre su décimo aniversario en A Coruña con actividades de música, teatro, danza, cine y artes visuales.

La producción de Arte a Escena ha contado con el apoyo de la Fundación Emalsa, una colaboración que, según Carlota Pérez, resulta fundamental para seguir desarrollando este tipo de iniciativas.

La directora confía en que el proyecto pueda continuar creciendo y acceder a nuevos recursos que permitan ampliar el trabajo artístico, financiar los ensayos y reforzar aspectos como el vestuario.

La compañía realizó un preestreno en el Teatro Principal, aunque todavía sin todos los elementos que integrarán la función de este miércoles. El Teatro Colón acogerá, por tanto, la primera representación de la versión completa, con música y audiovisuales.

Mientras llegan las últimas horas antes de levantar el telón, Paula y Pepa tienen claro qué esperan del público: que se deje llevar por la experiencia.

"Creo que se va a emocionar", insiste Paula. Pepa va un poco más allá y anticipa, entre risas, que probablemente a más de uno se le escape alguna lágrima.