Un estudio de interiorismo de A Coruña, finalista de unos premios internacionales por su innovación

A Coruña contará con representación en los Best Company Awards 2026 gracias a ENOA Studio, un estudio de interiorismo coruñés que ha sido seleccionado como finalista en la categoría Best Innovation. La firma, fundada y dirigida por Andressa Amado Scortegagna, optará a este reconocimiento internacional en una ceremonia prevista para el próximo 28 de noviembre en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid.

La nominación coincide con una etapa de crecimiento para la empresa, que trabaja en la apertura de una nueva sede en A Coruña. El espacio pretende alejarse de la imagen habitual de una oficina de diseño o una exposición de mobiliario para convertirse en un lugar donde los visitantes puedan conocer de primera mano la filosofía creativa del estudio y experimentar distintas soluciones de interiorismo.

La propuesta incluirá materiales seleccionados específicamente para el proyecto, iluminación arquitectónica, mobiliario diseñado a medida y una distribución en la que cada elemento tendrá un papel dentro del conjunto. La intención es que la propia sede funcione como una carta de presentación de la manera en la que ENOA Studio concibe los espacios interiores.

"Siempre he creído que el interiorismo va mucho más allá de conseguir espacios bonitos. Se trata de crear lugares que emocionen, que tengan personalidad y que conecten con quienes los viven. Queríamos que nuestra nueva sede reflejara exactamente esa filosofía", explica Andressa Amado, fundadora y directora creativa de la firma.

Diseño adaptado a cada cliente

ENOA Studio desarrolla proyectos tanto para viviendas particulares como para establecimientos comerciales. Entre sus servicios figuran el diseño de interiores, las reformas integrales y la creación de mobiliario personalizado, con propuestas que buscan combinar la estética con la funcionalidad y las necesidades concretas de quienes utilizarán cada espacio.

El estudio apuesta por trabajar de manera individualizada en cada encargo, huyendo de soluciones repetidas o diseños estandarizados. Para ello, presta especial atención a cuestiones como la iluminación, los materiales, la distribución y los elementos arquitectónicos, además de incorporar piezas concebidas específicamente para cada proyecto.

Esta forma de trabajar constituye una de las señas de identidad de la empresa, que busca que los interiores tengan personalidad propia y respondan a la manera de vivir de sus propietarios o a la actividad de los negocios para los que se diseñan.

Una nueva sede en A Coruña

La candidatura a los Best Company Awards llega mientras la firma prepara un nuevo espacio con el que pretende dar un paso adelante en su actividad. La apertura está prevista próximamente, aunque ENOA Studio todavía no ha comunicado los detalles concretos de la inauguración.

La fundadora considera que este proyecto representa una evolución de la empresa y una oportunidad para acercar su trabajo a un público más amplio. La nueva sede estará concebida para que los clientes puedan descubrir materiales, soluciones de iluminación y propuestas de diseño en un entorno que refleje la identidad del estudio.

"Me hace especial ilusión que todo esto esté sucediendo desde A Coruña. Es una ciudad en la que creemos, en la que trabajamos y en la que queremos seguir creando proyectos bonitos. La nueva sede es una apuesta importante, pero, sobre todo, es una forma de compartir con nuestros clientes todo aquello en lo que creemos", señala Andressa.

La ceremonia de los Best Company Awards 2026 se celebrará el 28 de noviembre en Madrid y reunirá a representantes de empresas de distintos sectores. ENOA Studio acudirá como finalista en la categoría de innovación, en un momento en el que la firma coruñesa busca consolidar su crecimiento y dar visibilidad a su trabajo más allá de Galicia.