El Ministerio de Cultura premia a 24 bibliotecas de Galicia por sus iniciativas de fomento de la lectura

Un total de 24 bibliotecas municipales de Galicia han sido reconocidas por el Ministerio de Cultura en la XXVI edición de los Premios María Moliner, una iniciativa que distingue los mejores proyectos destinados a promover la lectura y facilitar el acceso a los libros entre la ciudadanía.

La provincia de A Coruña concentra el mayor número de bibliotecas galardonadas, con nueve, seguida de Pontevedra, con seis; Lugo, con cinco; y Ourense, con cuatro. Cada una de las entidades premiadas recibirá una ayuda de 2.777,77 euros, lo que supone una inversión conjunta de 66.666,48 euros en Galicia.

Los galardones, convocados por el Ministerio de Cultura en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), buscan reconocer el trabajo de las bibliotecas públicas que desarrollan actividades para acercar la lectura a diferentes sectores de la población.

Bibliotecas rurales

Uno de los principales objetivos de esta convocatoria es favorecer el acceso a la cultura en los municipios más pequeños, especialmente en aquellos con menos de 5.000 habitantes.

Los premios también prestan especial atención a los proyectos dirigidos a colectivos que encuentran mayores dificultades para acceder a los libros y a las actividades culturales.

Para seleccionar las propuestas ganadoras, el jurado ha valorado aspectos como la originalidad de las iniciativas, su planificación, la viabilidad de las actividades y su capacidad para fomentar la integración social.

Las ayudas económicas se destinarán principalmente a la adquisición de libros y publicaciones periódicas, con el objetivo de ampliar y actualizar los fondos de las bibliotecas municipales.

Más de 650 municipios

En el conjunto de España, 658 municipios han participado en esta edición de los Premios María Moliner, de los que 370 han resultado galardonados.

La mayoría de las bibliotecas seleccionadas recibirán 2.777,77 euros, mientras que los diez proyectos mejor valorados obtendrán una dotación de 10.000 euros.

Entre las iniciativas distinguidas con esta cuantía superior figuran propuestas de municipios de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía y Canarias. Ninguna biblioteca gallega aparece entre los diez proyectos que han recibido este reconocimiento especial.

El programa cuenta con un presupuesto global de 1,1 millones de euros, financiados por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.

Fomento de la lectura

Los Premios María Moliner forman parte del Plan de Fomento de la Lectura ¡Leer es un derecho! 2026-2030, que contempla un centenar de medidas para mejorar el acceso de la población a los libros.

La iniciativa pretende reforzar el papel de las bibliotecas públicas como espacios de encuentro, aprendizaje y participación cultural, especialmente en los municipios con menos recursos.