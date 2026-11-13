Recados Carmen se lleva el Paraugas de Ouro por la campaña 'Menos Smart' para Fnac y dos galardones más

El Teatro Jofre ha sido el escenario escogido para la gala de XI Premios Paraugas, los galardones con los que el Clúster de la Comunicación de Galicia reconoce el talento de la industria gallega de comunicación y marketing. Han sumado 34 finalistas en las trece categorías que se han entregado hoy.

La agencia Recados Carmen ha sido la gran ganadora de este año, se ha llevado el codiciado Paraugas de Ouro, además del premio a la mejor campaña publicitaria y mejor acción o estrategia de comunicación. 'Menos Smart' es el proyecto por el que la agencia gallega ha ganado tanto el Paraugas de Ouro como el premio a mejor campaña publicitaria. Esta campaña de Recados Carmen la produjo para Fnac y propone hacer un uso más responsable del teléfono móvil y usar ese tiempo para la cultura: cine, libros o música.

Además del Paraugas de Ouro, que les entregó la presidenta del jurado, Xisela López, como cierre a la entrega de galardones y del premio a mejor campaña publicitaria, Recados Carmen sumó un tercer premio con 'Acariciadores de muebles'. Esta campaña que crearon para Malasa creó furor en su día con un anuncio de empleo para acariciar muebles. Tuvo repercusión en toda España. Y hoy se ha llevado el premio a mejor acción o estrategia de comunicación.

Resto de ganadores

«Hielo Estrella Galicia», de Imaxe, Havas Media y Evercom para Hijos de Rivera, ha sido reconocida como mejor idea creativa. Por su parte, Lapera ganaba el premio a la mejor acción o estrategia en redes sociales con «Lenda. Siempre mascotas, nunca menoscotas», para Lenda Pet Food. Brutal Studios se llevaba el de la estrategia de marketing más eficaz con «idealo x La Velada del Año VI», para idealo. El RC Deportivo se impuso en la categoría de mejor creación o estrategia de marca con «Nova identidade. Mesmo sentimento», el proyecto con el que presentó su escudo actualizado en los Arcos de Riazor durante la noche de San Juan.

El nuevo reposicionamiento de marca de la CSAG–TVG, desarrollado por Tío Phil, ha ganado el premio a la mejor acción o estrategia vinculada a Galicia. Y «Morte Segura», de Atalaya Comunicación y Publicidad para Serfuja, ha sido reconocida como mejor acción de comunicación o marketing de impacto positivo.

En las categorías de eventos, el «IV Foro Activistas del Rural», de Atrevia para Grupo Lence, ha ganado el premio al mejor evento corporativo, y «O Son do Camiño 2026», de Esmerarte Industrias Creativas, se llevaba el de mejor evento cultural, gastronómico o musical. El Premio Paraugas Estudiantes ha sido para Larissa da Silveira Fernández por «Galego de peto – Minidicionario-chaveiro».

Una nueva gala memorable

La periodista y comunicadora Alba Mancebo ha sido la encargada de conducir la ceremonia, en la que el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, intervenía antes de la entrega de los primeros galardones. La presidenta del Clúster, Marta Ferro, también tomaba la palabra hacia la mitad de la gala, es la primera de los Premios Paraugas desde la renovación de la Junta Directiva que preside.

El formato del pódcast, tan popular en la actualidad, ha sido uno de los hilos conductores de la noche. Alba Mancebo y la humorista Carla Mañas lo llevaban al escenario en varios sketches que se intercalados con la entrega de los premios. La gala ha contado, además, con la actuación en directo de TAÏN y ha podido seguirse por primera vez en Agalega, la plataforma online de contenidos de la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG).

Además del alcalde de Ferrol, han asistido a la ceremonia Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta en Ferrol, José Antonio Álvarez, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, y María Lozano, asesora de la Secretaría General de Medios de la Xunta de Galicia. Por parte del Clúster, acompañaron a Marta Ferro el vicepresidente, Domingo Torrón, y los miembros de la Junta Directiva Dani Bembibre, Fátima Carmena, Judit Cabana, Daniel Rodríguez, David Pequeño y Chechu Pérez.

Premio Paraugas de Honor

La ceremonia ha dedicado también un homenaje a José María Fonseca Moretón, impulsor de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda – Concurso Francisco Mantecón. Tras la proyección de un vídeo sobre su trayectoria y la del certamen, Martina Aneiros y Domingo Torrón le entregaban el Premio Paraugas de Honor Galicia Calidade. El Clúster reconoce así su compromiso con la promoción del diseño y de la creatividad en el 25 aniversario de una bienal que ha reunido a lo largo de su historia 23.300 carteles de creadores de 107 países.

Los XI Premios Paraugas están organizados por el Clúster de la Comunicación de Galicia y cuentan con la Xunta de Galicia, Galicia Calidade, Xacobeo 2027 y el Ayuntamiento de Ferrol como aliados institucionales estratégicos; con la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y la Diputación de A Coruña como entidades colaboradoras; y con Raiola Networks, CESUGA, Estrella Galicia, ABANCA, Vandal y tac! como patrocinadores colaboradores. Markea, Creatividade Galega, Dircom y OPC Galicia participan como colaboradores sectoriales, mientras que la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia y Servizos Gráficos colaboran con la iniciativa.

Ganadores de los Paraugas