La agencia gallega detrás de la campaña 'Menos Smart' de FNAC: "Lo fácil era dar un sermón sobre tecnología"

Que cada vez usamos más el teléfono ha dejado de ser una sensación para pasar a ser un hecho consumado y que hemos asumido. En 2024 la media se situaba ya en más de 5 horas de uso diario. Y ya no se trata solo de niños o adolescentes, es algo transversal a todas las edades.

Este fue el punto de partido de la agencia creativa Recados Carmen cuando recibieron la llamada de Fnac para hacer una campaña sobre hacer un uso más responsable de los smartphones. "Aquí lo fácil era lanzarte un sermón sobre tecnología y decirte lo que dice todo el mundo, pero no fuimos por ahí", explican desde la agencia.

Recados Carmen se caracteriza por sus ideas irreverentes y llamativas. Y eso fue lo que ejecutaron para la campaña 'Menos Smart', nominada a los Premios Paraugas, que "te invita a recuperar tiempo para la cultura: libros, música, cine, que es justo lo que vende Fnac".

Justo aquello que hemos perdido, leer un libro sin parar a mirar el móvil, escuchar canciones enteras o ver una película sin estar revisando el teléfono cada pocos segundos.

Añadieron también el contrato para el primer móvil y el contrato de desconexión digital cada vez que alguien compraba un móvil en Fnac. Y el sport de 'El Contrato' que "fue cuando el CEO de Fnac firmó un contrato con su hija para que utilice el móvil con responsabilidad" comentan de Recados Carmen.

Y, para dar un paso más hacia algo físico y tangible, se les ocurrió el 'Dumbphone', una campaña por la que también están nominados a los Premios Paraugas que se celebran hoy en Ferrol. Así, Fnac volvió a vender teléfonos móviles 'tontos', es decir, sin conexión a Internet, sin aplicaciones ni acceso a redes sociales. En el spot el propio teléfono explica que, aunque no tenga ese despliegue de artificios digitales, puede llamar y mandar mensajes igual que el resto ¡y encima su batería dura más!

Acariciadores de muebles

La tercera campaña por la que están nominados a los Premios Paraugas es la que crearon desde Recados Carmen para la empresa coruñesa Grupo Malasa. Esta compañía de venta de muebles quería mejorar la percepción de valor de la marca y el conocimiento de marca. Con este reto llegó a Recados Carmen y así nació 'Acariciadores de muebles'.

Esta campaña revolucionó, ya no solo A Coruña, sino todo el país. Una oferta de trabajo en Infojobs para acariciar muebles durante una mañana por 300€ "y acabó con 901 personas que quieren el puesto". "Lo que hacemos en la agencia es siempre pensar como en titulares, en cómo hacer que esta noticia, con poco presupuesto salga en los periódicos" y lo consiguieron, porque incluso TVE lo llevó al Telediario.

Pero destacan que la clave de este éxito y de unas ideas disruptivas es que "hay alguien que dijo que sí, cuando lo fácil era decir que no" en referencia a sus clientes que se atrevieron a arriesgarse con campañas distintas y que llamasen la atención, como en estos casos.

Finalmente, respecto a las nominaciones a los Premios Paraugas, que se resolverán hoy, explican que "estos reconocimientos nos llenan de ilusión, nos dan ganas de seguir trabajando y apostando por ideas creativas e irreverentes, porque demuestran que el código postal da igual y que en Galicia hay talento de sobra.