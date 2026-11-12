Presentación de la gala de los Premios Paraugas en Ferrol Concello de Ferrol

Uno de los momentos destacados de la gala de mañana será la entrega del Premio Paraugas de Honra Galicia Calidade a José María Fonseca Moretón, impulsor de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón

Los XI Premios Paraugas entregan mañana sus galardones en una gala en el Teatro Jofre de Ferrol

Los XI Premios Paraugas celebrarán mañana, viernes 13 de noviembre, su gran gala de entrega en el Teatro Jofre de Ferrol, donde se darán a conocer los ganadores de una edición que cuenta con 34 proyectos finalistas y 39 candidaturas repartidas entre las trece categorías profesionales y el Premio Estudiantes. Los galardones, concedidos por el Clúster de la Comunicación de Galicia, reconocen los mejores trabajos de la industria gallega de la comunicación, la publicidad, el diseño y el marketing.

La ceremonia podrá seguirse por primera vez en directo a través de Agalega, la plataforma de contenidos de la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG).

Proyectos finalistas

La selección de esta edición reúne trabajos desarrollados para algunas de las marcas más conocidas de Galicia, además de campañas para empresas y entidades de ámbito nacional.

Entre los finalistas destaca Hielo Estrella Galicia, un proyecto de Imaxe, Havas Media y Evercom para Hijos de Rivera que compite en las categorías de mejor idea creativa y mejor campaña publicitaria.

También figuran varias propuestas de Recados Carmen para Fnac, como Dumbphone, seleccionada en idea creativa, y Menos Smart, que opta a los reconocimientos de campaña publicitaria y estrategia de comunicación.

Por su parte, la nueva identidad del R. C. Deportivo de A Coruña aspira al premio a la mejor creación o estrategia de marca, mientras que la agencia coruñesa Nasas cuenta con varios proyectos finalistas, entre ellos Lenzos, as letras en cor y Mucho que contar, desarrollados para Gadis.

La relación incluye asimismo idealo x La Velada del Año VI, de Brutal Studios, que compite en las categorías de redes sociales y eficacia en marketing, además de iniciativas culturales y musicales como O Son do Camiño, de Esmerarte.

Los proyectos seleccionados proceden de agencias y estudios de las cuatro provincias gallegas, entre ellos Nasas, de A Coruña; Atalaya Comunicación, de Lugo; Casa Pransa, de Ourense; y Chachachá Studio, de Vigo.

La selección ha corrido a cargo de un jurado integrado por quince profesionales vinculados a Galicia y presidido por la directora creativa ejecutiva Xisela López.

Nuevas categorías

La undécima edición incorpora cambios en la estructura de los galardones con el objetivo de diferenciar mejor las distintas disciplinas de la comunicación y el marketing.

Entre las principales novedades destaca la separación del diseño gráfico y el diseño digital en categorías independientes, así como la incorporación de reconocimientos específicos para las estrategias en redes sociales y las acciones de comunicación.

También se estrena una categoría dedicada a las iniciativas vinculadas a Galicia, con la que se pretende poner en valor los proyectos que contribuyen a promocionar la identidad, la lengua, la cultura y el territorio gallego.

Los premios mantienen, además, su apuesta por el talento emergente a través del Premio Paraugas Estudiantes, al que optan tres proyectos: Galego de Peto-Minidicionario-chaveiro, de Larissa da Silveira; Frecha-Escribe tu camino, de Micaela Mosquera; y Despierta Humano.Crea, de Lara Chao.

Premio Paraugas de Honra

Uno de los momentos destacados de la gala de mañana será la entrega del Premio Paraugas de Honra Galicia Calidade a José María Fonseca Moretón, impulsor de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón.

Con esta distinción, el Clúster de la Comunicación de Galicia reconoce su contribución a la promoción de la creatividad y el diseño, coincidiendo con el 25 aniversario de este certamen.

Desde su puesta en marcha, la bienal ha reunido 23.300 carteles de creadores procedentes de 107 países, consolidándose como una iniciativa de proyección internacional en el ámbito del diseño gráfico.

La gala de mañana pondrá así el broche a una nueva edición de los Premios Paraugas, que volverá a reunir en Ferrol a profesionales, agencias y estudios para reconocer el talento y la creatividad de la industria gallega de la comunicación.