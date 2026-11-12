José María Fonseca, impulsor de la Bienal Terras Gauda: "El cartelismo tiene una cosa por la que no se va a morir nunca"

Hay premios que reconocen una trayectoria y otros que, de alguna manera, sirven también para echar la vista atrás. Es el caso del Premio Paraugas de Honra Galicia Calidade 2026, que el Clúster de la Comunicación de Galicia concederá a José María Fonseca Moretón, impulsor de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda-Concurso Francisco Mantecón.

El reconocimiento llega después de más de 25 años vinculados a un proyecto que nació, en realidad, de una historia personal. Francisco Mantecón, amigo de Fonseca y responsable de la imagen corporativa de Terras Gauda en sus primeros años, falleció cuando la bodega todavía estaba dando sus primeros pasos. En su memoria nació un concurso que con el tiempo ha acabado reuniendo entre 1.500 y 2.000 carteles cada año procedentes de los cinco continentes.

Hoy, la Bienal es uno de los grandes referentes internacionales del cartelismo y su impulsor recibe un premio que, reconoce, le ha hecho especial ilusión.

¿Qué sintió cuando recibió la noticia de este Premio Paraugas de Honra Galicia Calidade?

Me gustó muchísimo recibir esta noticia. Estos premios tienen bastantes apartados y tienen uno que es el especial, el Galicia Calidade. Me parece perfecto que se potencie ese sello y que este premio se vincule a Galicia.

Es la filosofía empresarial que hemos tenido desde que nació la bodega: Galicia de música de fondo, sacar los potenciales enormes que creemos que tiene. En aquel momento había que hacerlo más y creo que no nos equivocamos.

El premio está ligado a la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda-Concurso Francisco Mantecón. ¿Cómo nació este proyecto?

Francisco Mantecón era un amigo del alma. Un artista genial, catedrático de diseño y de varias artes, y para mí un hombre de un talento extraordinario. De hecho, fue quien nos hizo toda la imagen corporativa de la bodega en los comienzos. Tenemos unos carteles preciosos que conservamos de aquella época. Era un gran creador.

Cuando estábamos en pleno nacimiento de la bodega, los primeros años fueron dificilísimos. Y Paco se nos muere. Nos dejó totalmente en caos. No nos apetecía sustituirlo por nadie con carácter fijo. Era insustituible. Entonces decidimos hacer un concurso de cartelismo y diseño que llevara su nombre. Y fíjate que jamás soñé que íbamos a estar donde estamos.

¿Qué ha terminado siendo aquella idea que nació como homenaje a un amigo?

Se ha convertido en uno de los referentes mundiales. Es uno de los tres concursos más importantes del mundo del cartelismo y, además, es el único que presenta todas las obras. A medida que ha ido transcurriendo el tiempo, las obras son de más nivel. Tiene el respaldo de las asociaciones internacionales de diseñadores y de las universidades. Muchas incluso encargan ya a sus alumnos de los últimos cursos que diseñen carteles para el concurso.

Con lo cual, el nivel de los carteles presentados es francamente extraordinario. Estamos recibiendo entre 1.500 y 2.000 carteles todos los años.

Y llegan desde prácticamente todo el mundo.

Nos llegan carteles de 107 países y de los cinco continentes. Es muy curioso porque también es un reflejo de los países en los que existe una tradición de cartelismo enorme.

Por ejemplo, Polonia. Hemos tenido varios ganadores con unos carteles excepcionales. También los países nórdicos, Estonia, Letonia y Lituania. México, Estados Unidos, China, Taiwán...

Este año, por ejemplo, desde Taiwán nos invitan a participar en un concurso internacional que organiza el Ministerio de Cultura de Taiwán. En México, donde está también otro de los grandísimos concursos de diseño, también nos han invitado.

Y gracias a vosotros esa tradición también se mantiene aquí.

En Galicia tenemos una tradición importantísima de grandes diseñadores y de cartelismo. Hay mucha gente que no lo sabe, pero Luis Seoane o Castelao, por ejemplo, también han hecho carteles.

Y por aquí han pasado prácticamente todos los grandes del diseño español. Pero no solo ellos. Todos, cuando ven la obra de Paco, dicen: cualquiera de estos carteles sería finalista sin ninguna duda en los concursos.

¿Qué tiene el cartel para seguir teniendo sentido en plena era digital?

El cartelismo tiene una cosa por la que no se va a morir nunca: es una imagen única que te dice muchas cosas. Si el cartel es artísticamente bueno, si da un mensaje, digamos publicitario, de conocimiento de lo que estás haciendo y encima tiene nivel, es un flash que te dice muchísimas cosas.

El concurso cumplió 25 años. ¿Se imaginaba cuando empezó que llegaría hasta aquí?

Jamás soñé que íbamos a estar donde estamos. El año pasado hicimos el 25 aniversario del concurso y seguimos con ese nivel de participación. Esto supone un esfuerzo enorme, pero ahí estamos, con algunos apoyos muy importantes. Por ejemplo, el de Turismo de la Xunta, que ya convoca el concurso y hace esas jornadas de puertas abiertas para los vinos de Galicia solo con los finalistas del concurso nuestro.

Y todo empezó, en buena parte, como una forma de mantener viva la figura de Paco Mantecón. ¿Sigue teniendo ese componente personal?

Sí. De hecho, la Bienal lleva su nombre: Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda, Concurso Francisco Mantecón. Y además tenemos algunas de sus obras en la bodega. Han pasado por allí primerísimas figuras del diseño y todos, cuando ven la obra de Paco, reconocen su enorme nivel.

Ahora que la inteligencia artificial está entrando también en el mundo creativo, ¿le preocupa que pueda acabar desplazando al artista?

Vamos a ver, de la inteligencia artificial estamos en los albores de lo que puede llegar a ser, y yo creo que es algo increíble. Cuando leo algo sobre la inteligencia artificial y me dicen que se puede escapar al conocimiento del ser humano, esto es lo único que me aterra. Todo lo demás no, porque tengo la opinión de que eso no se puede escapar de la mano del hombre.

Si empieza a escaparse y se va de las manos, eso es francamente preocupante. Por todo lo demás, no creo que suceda nada distinto de lo que ha sucedido con los grandes avances.

Hay un boom inicial terrible y después todo eso se va racionalizando, se va ampliando, va habiendo cada vez más cosas, pero la música de fondo sigue siendo la misma.