Premios Xuventude Crea 2026 en la categoría de videojuegos. Xunta de Galicia

Tres videojuegos de A Coruña, Cuntis y Campo Lameiro, premiados en el Xuventude Crea 2026

Los premios Xuventude Crea 2026 de la Xunta de Galicia dejaron como ganadores a los títulos Inspector Sommers in: Ourobori an Madness, Depths’Tale y Chroma Tales, creados por equipos de A Coruña, Cuntis y Campo Lameiro respectivamente.

La propuesta coruñesa, Inspector Sommers in: Ourobori an Madness, fue la mejor valorada.

El equipo formado por David Pazos, Laura Añel Simes, Laura Longueira, Álvaro Villaneuva, Lide García, Ismael Otálora y Juan David Carballeira resultó ganador con una propuesta con historia, mecánicas y experiencias innovadoras en un relato ambientado en la Guerra Fría con viajes en el tiempo y solución de rompecabezas.

En segundo lugar quedó Depths'Tale, un proyecto de Alexandre Gosende, Regina Touceda, Fadi Abdukkader y Aarón Rey, de Cuntis.

Este videojuego se centra en las peripecias de un pescador solitario que trabaja por las noches en mar abierto, en una propuesta en la que destaca su música, diseño sonoro y ambientación visual.

El tercer puesto fue para Chroma Tales de Silvia Fernández, Diego Vilariño, Carolina Nickelle y Sara Teresa Romero, de Campo Lameiro.

Este título cuenta la historia de un mago que repara vidrieras mientras busca reencontrarse con la inspiración.

Además de la categoría de videojuegos, los premios Xuventude Crea suman otras áreas culturales y cuentan en su 17ª edición con cerca de mil participantes inscritos.

Cuando se determinen todas las categorías se celebrará una gala final de los premios.

En estos años han pasado por aquí cerca de 6.000 jóvenes con 4.000 obras y proyectos creativos entre los que se repartieron unos 700 premios por valor de un millón de euros.