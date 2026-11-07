La iniciativa 'Oficios Vivos' de la Xunta conecta generaciones a través de talleres de artesanía en más de una veintena de municipios y da visibilidad a profesionales como Eva Carreira, Ana Rosa Lista y Aitor Martínez, que luchan por preservar sus oficios

Las manos que mantienen viva la tradición gallega: "Cuando se conoce el esfuerzo que hay detrás, se valora de otra manera"

La tradición está en las manos. Esas que trabajan cada pieza de madera, cada tejido o cada cesta de mimbre con la misma técnica de antaño, pero sobre todo con la misma ilusión y ganas por mantener vivos los oficios.

Y precisamente para evitar que estos saberes caigan en el olvido y acercarlos a los más jóvenes, la Xunta de Galicia ha puesto en marcha la Rede Galega de Oficios Vivos, un programa de voluntariado intergeneracional que conecta la experiencia de los mayores de 55 años con la curiosidad de las nuevas generaciones.

La iniciativa, impulsada por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, arrancó en julio con dos jornadas en Cuntis y Ponteareas, y durante los meses de septiembre y octubre recorrió más de una veintena de municipios gallegos con talleres en los que los participantes pueden descubrir de primera mano oficios tradicionales como la cestería, la alfarería, la elaboración de zuecos, el encaje, la joyería o el trabajo del cuero y la madera. Las sesiones han estado guiadas por artesanos y profesionales especializados que compartieron sus técnicas y demostraron que estos trabajos, además de formar parte del patrimonio cultural gallego, también pueden ofrecer oportunidades de desarrollo personal y profesional en el rural.

Más allá de aprender a elaborar una pieza, el objetivo es crear un espacio de encuentro entre generaciones, en el que la experiencia de quienes llevan años dedicados a un oficio dialogue con las inquietudes de quienes se acercan a él por primera vez. Una forma de mantener vivo un legado que no se conserva únicamente en los museos, sino también en los talleres, en las manos de artesanos como Eva Carreira Ana Rosa Lista y Aitor Martínez.

Estos tres artesanos comenzaron en sus respectivos oficios con una idea muy clara: mantener viva una tradición.

Eva Carreira

Eva Carreras Cedida

Eva lleva más de una década elaborando zuecos, un oficio al que llegó tras trabajar en el sector del calzado y la reparación de cuero. Cuando el artesano que los vendía en una tienda frente a la suya en la plaza de Abastos en Santiago, se jubiló, decidió aprender a fabricarlos para responder a la demanda de los clientes: "Surgió así, casi de casualidad".

Sin darse apenas cuenta, se convirtió en su pasión. La persona que le enseñó el oficio fue una fuente de inspiración y le transmitió la importancia de mantener viva una tradición que considera parte de la identidad gallega.

Como parte de la Rede Galega de Oficios Vivos, Eva impartió tres talleres entre septiembre y octubre, en los que combinó explicaciones sobre la historia del zueco en Galicia con actividades prácticas. Una experiencia que destacó por reunir a personas de distintas generaciones, que compartieron vivencias y conocimientos. "Fue algo muy novedoso", nos cuenta sobre una experiencia que repetiría y en la que pudo comprobar las diferencias entre las personas mayores y jóvenes. Todos, eso sí, mostraron interés por una tradición que ya apenas se mantiene en Galicia.

Eva destaca que muchas personas descubren el valor de esta artesanía cuando conocen de cerca el trabajo que implica.

La artesana recuerda que quedan pocos profesionales dedicados a elaborar zuecos en Galicia y defiende la necesidad de preservar este oficio tradicional. "La gente se enorgullece. Es algo nuestro", explica, convencida de que darlo a conocer es fundamental para evitar que desaparezca.

Ana Rosa Lista

Ana Rosa Lista Casa Escuela Obradoiro Ana Rosa

Ana Rosa es una reconocida encajera de bolillos. Y no solo eso, sino que también es diseñadora y restauradora. Lleva haciendo encaje desde los años 90 pero en 2008 decide profesionalizarse y acude a la Escuela Holandesa de Encajes, lo que le permitió profundizar en la historia de esta artesanía y conocer técnicas de todo el mundo.

En los talleres de la Rede Galega de Oficios Vivos, compartió sus conocimientos sobre la evolución del encaje, y lo hizo "a través de la pintura". El objetivo era iniciar a los participantes en el encaje, y por ello enseñó a realizar los puntos básicos. "Han aprendido a llenar los bolillos, atarlos, colocarlos y los tres puntos básicos. Y creo que ha sido un éxito", afirma.

Desde su casa-escuela en Ames, donde cuenta con un pequeño museo, imparte clases y desarrolla sus propias creaciones, en las que combina el encaje con la acuarela y la pintura acrílica. Además, trabaja con casas de moda y ha diseñado diferentes colecciones inspiradas en las tradiciones gallegas.

Una de sus principales reivindicaciones se trata de que "la tradición del encaje no se pierda" y se reconozcan los diferentes estilos de Galicia: "No todo es encaixe de Camariñas".

Para Lista, divulgar este oficio es fundamental para garantizar su continuidad y enseñar el trabajo que hay detrás de cada pieza. "La gente que toca los bolillos sabe el trabajo y el esfuerzo que hay detrás y lo valora de otra manera", afirma.

Aitor Martínez

Taller de Aitor Martínez Cedida

Aitor Martínez encontró en la madera mucho más que un oficio: una forma de vivir. Nació en Legazpi pero vive en Galicia. Este tornero artístico, Premio Producto en los Premios Nacionales de Artesanía 2025, participó en dos jornadas de la Rede Galega de Oficios Vivos, donde compartió su experiencia y acercó su trabajo artesanal a los participantes, entre los que notó mucho interés: "Despertaba mucha curiosidad".

Su relación con la madera viene de la infancia, aunque su trayectoria profesional pasó por sectores muy diferentes, desde la carpintería náutica hasta trabajos en el monte, entre otros La crisis de 2008 le obligó a replantearse su futuro y, mientras desarrollaba un proyecto de juguetes de madera, descubrió el torneado. "Cuando empecé a tornear, me explotó la cabeza", recuerda.

Durante un tiempo compaginó esta pasión con un empleo estable, hasta que decidió dar un giro a su vida. Con dos hijas y poco tiempo para estar con ellas, optó por dejar la seguridad laboral y apostar por la artesanía. Para perfeccionar su técnica, se trasladó a Francia, donde cursó una formación especializada de seis meses en una escuela que seleccionaba únicamente a siete alumnos.

Desde su regreso en 2023, trabaja en sus propias piezas, centradas principalmente en la decoración y el interiorismo. Un oficio del que se siente enamorado y que, según nos cuenta, ha cambiado su manera de vivir: "Desde que hago este trabajo me siento mejor", afirma.

Esa misma pasión quiso transmitirla en los talleres de Oficios Vivos, donde combinó demostraciones de torneado con conversaciones sobre los materiales, las herramientas y los procesos de elaboración. La experiencia fue tan participativa que, en una de las jornadas, los asistentes renunciaron incluso a hacer una pausa para seguir aprendiendo.

Ana Rosa, Eva y Aitor trabajan día a día para que el trabajo hecho con sus manos siga muy vivo. Al igual que el resto de oficios en Galicia.