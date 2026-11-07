El club de A Coruña que lleva una década leyendo historias LGTBIQ+: "Es único en Galicia"

En el 2016, nacía en A Coruña, ciudad muy lectora, un club diferente. QUEERuña daba sus primeros pasos hace ya 10 años como el único dedicado a la temática LGTBIQ+ de Galicia y como el segundo de España. Hoy en día, una década después, sigue siendo el único servicio bibliotecario público y estable de esta temática en todo el territorio gallego.

Eva Vieites, una de las coordinadoras, cuenta que en estos diez años el club cuadruplicó sus plazas, pasando de las 15 iniciales a las 60 actuales.

En este tiempo, "foi unha peza clave para visibilizar e normalizar as diversidades sexuais e de xénero, tanto nas bibliotecas como en toda a cidade da Coruña".

En su caso, su entrada a QUEERuña estuvo marcada por un suceso que marcó a su vez la historia, no solo del colectivo, sino de la ciudad.

En el 2024, tres años después del asesinato de Samuel Luiz, Eva se sumó al club por la petición de un usuario.

"Esta persoa transmitiume o importante que fora para el contar cun refuxio seguro onde sentirse protexido e escoitado nun momento tan duro", recuerda ahora.

Esa conversación sirvió para impulsar todavía más al grupo, incorporando otra veintena de plazas a la oferta.

¿Cómo funciona?

"QUEERuña non é o típico club", presume y explica su coordinadora.

En la pasada edición, que transcurrió entre finales del año pasado y principios de este, se promovieron encuentros paralelos entre los 60 participantes organizando las lecturas vía digital.

"Iso facía que cada xoves —las reuniones tienen lugar en el Ágora mensualmente, siempre a las 19:00 horas— os grupos foran mudando e nunca se replicaba o mesmo grupo de xente. Foi unha experiencia única que nos permitiu ofrecer ata 21 lecturas nun só ano!", resalta Vieites.

La coordinadora subraya que este club "é básicamente o que nutre o fondo do catálogo público de Galicia en contido específico LGTBIQ+".

Reunión del club QUEERuña. Cedida

Un orgullo pero, también, una responsabilidad porque "traballamos sen outros apoios institucionais para facer estas compras de material especializado".

En 10 años se han sumado casi 1.200 títulos con temáticas vinculadas al colectivo.

"Iso tradúcese en máis de 60 títulos diferentes que mercamos ano a ano para que as persoas participantes teñan un abano o máis amplo e diverso posible onde elixir", apunta la coordinadora.

Incluso con el marco de escoger temáticas LGTBIQ+, el equipo es cuidadoso a la hora de seleccionar los títulos.

Eva Vieites comenta que en la toma de estas decisiones "procuramos que todas as siglas do colectivo estean representadas, sempre buscamos manter unha mirada feminista e coidamos moito o equilibrio entre o galego e o castelán".

Para esta nueva edición, siguiendo con el décimo aniversario, habrá nuevas sorpresas tanto a la hora de conformar los grupos como para escoger las lecturas.

Sin desvelar detalles para no estropear la sorpresa, Vieites reconoce que "a nosa sinal de identidade é renovarnos en cada edición, sempre mantendo o noso compromiso de ser sostibles. Por iso xestionamos con moito coidado o volume de lecturas que ofrecemos, buscando un equilibrio para que un proxecto con tanto movemento sexa viable e aproveite ao máximo os recursos públicos".

Más allá de las lecturas

Pero en QUEERuña no es todo lecturas.

"Non nos quedamos só nos libros, que va!", exclama su coordinadora.

El año pasado, además de las reuniones mensuales, se organizó una programación con un tour de memoria histórica por la ciudad para "recuperar as vivencias de persoas e colectivos que desafiaron as normas de xénero e sexuais no século XX".

También se organizó un taller sobre Non Monogamias y otro sobre Linguaxe Non Binaria na Lingua Galega.

Por otra parte, QUUERuña se ha convertido en una parte fundamental del Corufest o del Atlantic Pride, en este caso como jurado en un concurso de relatos.

É un espazo seguro e de visibilidade fronte aos discursos de odio actuais Eva Vieites, coordinadora de QUEERuña

Asimismo, el club participa con Memoria Diversa en el congreso anual de la Sección de Igualdade e Dereitos Civís de la Deputación provincial que está dedicado a recuperar, dignificar y visibilizar la historia del colectivo en Galicia. A corto plazo, volverá la colaboración con la Universidade da Coruña para acercar el club al estudiantado.

A esto se suma una colaboración estable con CUAC FM, donde comentan los títulos de cada sesion, además de tener actividad en redes sociales para ampliar su difusión y "chegar a moitos máis espazos".

Un espacio fundamental

El trabajo que hace el club ha sido reconocido el año pasado con el XXI Premio Marcela e Elisa, otorgado por la entidad ALAS (Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual) en reconocimiento a su defensa, visibilización y promoción de los derechos del colectivo en la ciudad y su área.

Más allá de su servicio bibliotecario público, "nun momento de tanto individualismo e intolerancia, o QUEERuña serve para tecer redes e colaborar, pero sobre todo funciona como un espazo seguro e de visibilidade fronte aos discursos de odio actuais. É o noso punto de encontro para sentir un orgullo enorme de ser quen somos", sostiene la coordinadora.

Para quienes estén interesados en sumarse a este club, que arrancará de nuevo el próximo 10 de diciembre, la solicitud de plaza abrirá una semana antes, el 3 de diciembre.