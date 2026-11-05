Un proyecto de la Universidade da Coruña analiza el patrimonio literario en 5 casas de escritores gallegos

La presentación se celebrará mañana en la Casa museo Rosalía de Castro, en Padrón (A Coruña) Cedida

La Universidade da Coruña lidera 'TERRAVERSO. Laboratorio de Arte, Ciencia y Comunidad en torno al Patrimonio Literario Rural', una iniciativa que reúne cinco casas de escritores gallegos con el objetivo de investigar la relación de las comunidades con sus legados literarios y explorar nuevas formas de producir y compartir conocimiento.

La iniciativa se presentará mañana viernes, 6 de noviembre, a las 16:00 horas, en la Fundación Rosalía de Castro, en Padrón, en un acto abierto a la ciudadanía.

'TERRAVERSO' se desarrolla en colaboración con la Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores (ACAMFE) y cuenta con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en el marco de sus ayudas para el fomento de la cultura científica. El proyecto, cuyo periodo de ejecución abarca desde julio de 2026 hasta julio de 2028, cuenta con la participación de la Fundación Rosalía de Castro, la Fundación Eduardo Pondal, la Fundación Curros Enríquez, la Fundación Uxío Novoneyra y la Casa-Museo Otero Pedrayo.

Las cinco entidades trabajarán en diálogo con las comunidades de sus respectivos territorios y con un equipo interdisciplinar de la UDC, integrado por especialistas en sociología, patrimonio, turismo, comunicación, educación, cultura y participación social.

Más espacios de investigación

La propuesta parte de la voluntad de explorar qué ocurre cuando se ponen en diálogo el legado literario, el conocimiento científico, la creación artística y los saberes de una comunidad. Desde el enfoque de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad (ACTS), TERRAVERSO concibe las casas de escritores situadas en entornos rurales como espacios de investigación, creación y experimentación de nuevas relaciones entre el patrimonio y el territorio.

La participación ciudadana será uno de los ejes fundamentales del proyecto desde su inicio. En este sentido, se realizará un trabajo orientado a conocer los vínculos existentes entre las comunidades y las casas de escritores, así como las posibles dificultades que alejan a parte de la población de las actividades que desarrollan.

Este diagnóstico permitirá identificar las necesidades y oportunidades de cada entorno y servirá de base para orientar las siguientes fases del proyecto, en las que se impulsarán acciones de creación artística, participación social y divulgación científica.