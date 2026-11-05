Los museos científicos de A Coruña serán gratuitos durante 9 días de noviembre en este horario

Noviembre llega a A Coruña con conciertos, exposiciones y festivales culturales. La agenda incluye también una programación especial con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia.

Durante un total de nueve días, los museos científicos de la ciudad ofrecerán entrada gratuita para todos los públicos. Además, el Aquarium, la Casa das Ciencias y la Domus permitirán el acceso sin necesidad de reserva a determinados colectivos.

Museos gratis en A Coruña

La Semana de la Ciencia 2026 en los museos científicos de A Coruña contará con nueve días consecutivos de entrada gratuita, del sábado 7 al domingo 15 de noviembre.

Vecinos y visitantes podrán disfrutar de las exposiciones interactivas de los tres centros, que abrirán todos los días de 10:00 a 19:00 horas, con último acceso a las 18:00 horas en el Aquarium Finisterrae y a las 18:30 horas en la Casa da Ciencias y Domus.

Para visitar esos días el Aquarium, informa el Ayuntamiento, es imprescindible realizar una reserva de entradas, que estará disponible a partir de las 09:00 horas del día anterior a la visita en esta página.

Las franjas horarias disponibles son: de 10:00 a 12:00 horas, de 12:00 a 14:00 horas, de 14:00 a 16:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas..

Sin embargo, hay excepciones: las personas mayores de 65 años podrán acceder sin reserva, acompañadas de otra persona si lo precisan.

En la Casa das Ciencias la visita a las salas de exposición será libre, sin reserva previa. Pero las personas que quieran asistir a una sesión del planetario deberá retirar invitaciones previamente, a partir de las 09:00 horas del día anterior.

Sesiones de planetario

De lunes a viernes, la programación del planetario será la siguiente:

A las 18:00 horas: Sesión en directo sobre el cielo del mes (mayores de 10 años)

Sábados y domingos:

A las 11:30 horas: 'Polaris' (mayores de 6 años)

A las 13:00 horas: '3clipse' (mayores de 10 años)

A las 17:00 horas: 'Hazelnuts' (de 4 a 6 años)

A las 18:00 horas: Sesión en directo sobre el cielo del mes (mayores de 10 años)

Domus y entrega de premios

En la Domus la visita será libre, sin reserva previa, "limitada solo en el caso de que la capacidad del museo esté completa", informan fuentes municipales.

La Semana de la Ciencia tendrá, además, un acto destacado, la entrega de los XXXIX Prismas Casa das Ciencias á Divulgación Científica, que se celebrará en el salón de plenos del Concello e A Coruña el próximo sábado 14 de noviembre.