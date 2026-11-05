Diez mayores de Galicia convierten sus vidas en libros gracias al proyecto "Tu Historia de Verdad Importa"

Diez personas mayores de A Coruña, Arteixo, Betanzos y Gondomar tienen desde este jueves un libro que recoge sus recuerdos, experiencias y los momentos que han marcado sus vidas. Sus historias han sido escritas por voluntarios durante los últimos seis meses y entregadas en un acto celebrado en la sede de la Fundación María José Jove, en A Coruña.

La iniciativa forma parte de la séptima edición de "Tu Historia de Verdad Importa", un proyecto impulsado en Galicia por las fundaciones María José Jove y Lo Que De Verdad Importa, con la colaboración de la Xunta de Galicia y la Fundación San Rafael.

El objetivo es acercar a distintas generaciones a través de la conversación y la escritura. Los voluntarios escuchan los testimonios de las personas mayores y los transforman en biografías que permiten conservar sus recuerdos y compartirlos con familiares y allegados.

En esta edición han participado usuarios del Centro de Día Municipal de Arteixo, Fundación Hospitalarias Betanzos, DomusVi Matogrande, DomusVi La Ciudad, Sanitas, Caser Residencial A Zapateira y Virgen de Guadalupe, en Gondomar.

Diez vidas en libros

Entre las protagonistas se encuentra Isabel Couto Couceiro, conocida como Bel, que a sus 102 años ha repasado un siglo de recuerdos. Su biografía, titulada Bel en su esencia 102 años después, ha sido escrita por Gabriela Malavé Fraga.

El libro recorre su infancia en Ferrol, marcada por la Guerra Civil, y su posterior traslado a A Coruña, donde vivió su juventud y conoció a Carlos, con quien mantuvo un noviazgo de once años antes de casarse.

También ha quedado recogida la historia de Milagros Horro Vázquez, Mili, nacida en 1937 en la calle Adelaida Muro de A Coruña. Durante décadas trabajó en la plaza de San Agustín vendiendo carne y pescado. Su biografía, Yo soy Mili, escrita por María Carmen Vázquez, recuerda su infancia junto a la playa del Matadero, su vida familiar y su trayectoria laboral.

Otra de las participantes es María García Paz, nacida en Boimorto en 1949. A los nueve años sufrió las consecuencias de la polio, que condicionaron su movilidad. Tras pasar décadas en un piso sin ascensor en A Coruña, logró ganar autonomía a los 50 años gracias a una silla de ruedas eléctrica y al apoyo de la Asociación de Mujeres Rosalía de Castro. Su historia lleva por título Tres Duros y ha sido escrita por Lucía Rodríguez.

La música también tiene su espacio entre las biografías de esta edición. Helena de Alfonso, integrante del grupo de folk Barahúnda, cuenta en Geografía de sonidos, tacto y aromas cómo continuó vinculada a la música pese a la pérdida progresiva de visión causada por la enfermedad de Stargardt. Su relato ha sido escrito por María Carmen Alonso.

Recuerdos generacionales

Las diez biografías recogen trayectorias muy diferentes, desde experiencias vinculadas a la posguerra hasta historias de superación personal, trabajo y dedicación a los demás.

Es el caso de María José Hernáez Urrutia, nacida en Ferrol en 1938, que repasa su infancia, su matrimonio y la crianza de sus seis hijos en Ayer, con ojos de hoy, escrito por María Belén Iglesias López.

Por su parte, Gumersinda, conocida como Sinda, relata en Dicen que no hablan las plantas... cómo superó las secuelas de la polio y construyó una vida independiente. Nacida en Gondomar en 1938, trabajó en el almacén de Conservas Valcárcel y consiguió sacarse el carné de conducir. Su historia ha sido recogida por Natalia Gantes.

También participa Concha Paleu Paz, cuya biografía, Pinceladas de mis recuerdos, escrita por Celeste Inés Pan Scorziello, recorre su infancia en Celeiro, su relación con el mar y sus años en Betanzos.

A ellas se suman María Teresa Pérez Nieto, Tesi, que recuerda su trayectoria en el mundo de la joyería y sus viajes por España en El mundo por montera, de Ana Ríos Soneira; y José Luis Iglesias Pérez, Jose de Pola, natural de Carnota, que repasa su carrera profesional, su afición por la pesca y su recuperación tras un ictus en Jose de Pola: A lembranza, escrito por Avelino Pérez Vázquez.

Completa la selección Pilar Pumar Santiago, nacida en A Coruña en 1931, que dedicó buena parte de su vida profesional al Protectorado de Menores y a la atención de niños y familias vulnerables. Su biografía, Estar cuando importa, ha sido escrita por Eva María Bouza Hernáez.

Combatir la soledad

El acto de entrega de los libros estuvo conducido por el presentador José Ramón Gayoso y contó con la participación de la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; la directora general de la Fundación Lo Que De Verdad Importa, María Franco; y el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria de la Xunta, Antón Acevedo.

Durante su intervención, Felipa Jove destacó el valor de las conversaciones que han hecho posibles estas biografías. "Detrás de cada uno de estos libros hay horas de conversación y muchos recuerdos compartidos", señaló.

La presidenta de la fundación también incidió en la importancia de dedicar tiempo a escuchar a las personas mayores: "Cuando una persona mayor cuenta su vida, no solo recuerda: vuelve a sentir que lo vivido tiene valor y que a su alrededor hay gente con ganas de escucharla".

En este sentido, recordó que "la soledad no se combate con grandes palabras, sino con pequeños gestos: una visita, una pregunta o un rato de compañía".