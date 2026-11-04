La Real Academia Galega y la Fundación Barrié buscan la Palabra do Ano 2026

La palabra do ano puede ser aquella que resume lo que ha ocurrido en los últimos doce meses, para mostrar aquello que queremos dejar atrás o agradecer y proyectar hacia el futuro las cosas buenas que nos ha traído el año. Es por ello que la Real Academia Galega y la Fundación Galega llevan promoviendo la iniciativa desde 2015.

Por ello, ambas instituciones abren desde hoy la campaña para la elección popular de la Palabra do Ano 2026. A través del Portal das Palabras (portaldaspalabras.gal) el público podrá participar, en primer lugar, en la fase de recogida de sugerencias hasta el viernes 20 de noviembre a las 23:59 horas. Tras el anuncio de las voces finalistas, la votación telemática permanecerá abierta hasta el miércoles 16 de diciembre. La palabra ganadora se anunciará en vísperas de la Navidad.

Resulta interesante que, si hacemos un recopilatorio de las palabras escogidas cada temporada podemos identificar cómo fue el año y cuáles fueron las principales preocupaciones y alegrías de la sociedad gallega en ese período, algo así como una cápsula del tiempo sociolingüística.

Así, en 2025 la palabra elegida, xenocidio, puso el foco sobre la preocupante actualidad en torno al término; en 2024 la palabra escogida fue cantareira, una afirmación festiva consciente a favor de la tradición y la música del pueblo con la que el público dio la bienvenida a la exitosa celebración del Día das Letras Galegas 2025.

El humor y la sorna gallega estuvieron presentes en 2023 con la elección de cibercarracho para alertar del auge de la ciberdelincuencia. La sororidad fue protagonista en 2022 con comadre y en 2021 y 2020 tanxugueiras y nós respectivamente actuaron como bálsamo en tiempos pandémicos. Con anterioridad, el público coronó sentidiño (2019), deseucaliptización (2018), afouteza (2017), irmandade (2016) y refuxiado, -a (2015).

Más allá del Portal das Palabras, la Real Academia Galega y la Fundación Barrié colaboran en la divulgación del léxico de nuestro idioma a través de Ximnasio Léxico, la aplicación de juegos del Diccionario, así como la propia aplicación del Dicionario da RAG, ambas disponibles para iOS y Android.