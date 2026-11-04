El Museo del Prado llega a la Fundación Barrié de A Coruña con un ciclo de conferencias gratuitas

Este jueves regresa a la Fundación Barrié de A Coruña un ciclo de conferencias organizado con la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Bajo el título 'Celebrar el Prado. Cinco obras, cinco miradas', el evento se desarrollará de manera gratuita a lo largo de cinco jueves en los que destacadas voces del mundo del arte y la cultura analizarán obras como Las meninas, El triunfo de la Muerte o La Perla.

Este ciclo, impulsado por la organización del Prado desde hace 40 años con el nombre de Francisco Calvo Serraller, y en colaboración con la Barrié desde hace 27 años, parte de una pregunta propuesta a representantes del arte y la cultura: ¿a qué obra del Museo del Prado les gustaría dedicar una conferencia?

La primera de ellas estará ofrecida por Manuel Arias, jefe de Colección de Escultura hasta 1700 en el Prado, y tendrá por título Un Parnaso de mármol recreado: a propósito de las Musas de la reina Cristina.

La segunda estará a cargo de Ana González, jefa de Colección de Pintura Italiana del Renacimiento, que explicará la Sagrada Familia, llamada La Perla de Rafael.

La tercera cita será con Miguel Falomir, director del Prado, que expondrá Pedro María Rossi, conde de San Segund de Parmigianino.

La cuarta, con el músico Jordi Comellas, será sobre El triunfo de la Muerte de Pieter Bruegel el Viejo.

Y la quinta, y última, será con Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que hablará sobre Las meninas como emblema del Museo.

Con esta actividad, se pone en valor la colección y los fondos del museo madrileño "sino también la singularidad de cada obra y en su capacidad para trascender el contexto en el que fue creada, interpelando a generaciones sucesivas de espectadores".

Las citas tendrán lugar los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre y 3 de diciembre a las 19:30 h en la sede de la Fundación Barrié. La entrada será libre hasta completar aforo.