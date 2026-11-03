Presentación de la gala de los Premios Paruagas en Ferrol Concello de Ferrol

Los Premios Paraugas reúnen 34 proyectos finalistas y celebrarán su gala en Ferrol el 13 de noviembre

Los XI Premios Paraugas ya tienen finalistas. Un total de 34 proyectos competirán por los galardones que concede el Clúster de la Comunicación de Galicia para reconocer los mejores trabajos de la industria gallega de la comunicación, la publicidad, el diseño y el marketing.

Las propuestas seleccionadas, que suman 39 candidaturas entre las trece categorías profesionales y el Premio Estudiantes, se han dado a conocer hoy en Ferrol. Los ganadores se anunciarán el próximo viernes 13 de noviembre durante una gala en el Teatro Jofre, que, como novedad, podrá seguirse por primera vez en directo a través de Agalega, la plataforma de contenidos de la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG).

La presentación oficial se ha celebrado en el Salón de Recepciones del Concello de Ferrol, con la participación del alcalde, José Manuel Rey Varela; la presidenta del Clúster de la Comunicación de Galicia, Marta Ferro; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; y el secretario xeral da Lingua, Valentín García.

Durante el acto, Ferro ha destacado la evolución de los premios para adaptarse a los cambios de la industria. "El sector cambia y los Paraugas evolucionan con él. Queremos reconocer la diversidad del talento gallego y hacer visible el valor que la comunicación, el diseño y el marketing aportan a las empresas y a la sociedad", ha señalado.

Proyectos finalistas

La selección de este año reúne trabajos desarrollados para algunas de las marcas más conocidas de Galicia, además de campañas para empresas y entidades de ámbito nacional.

Entre los finalistas destaca Hielo Estrella Galicia, un proyecto de Imaxe, Havas Media y Evercom para Hijos de Rivera que competirá en las categorías de mejor idea creativa y mejor campaña publicitaria.

También figuran varias propuestas de Recados Carmen para Fnac, como Dumbphone, seleccionada en idea creativa, y Menos Smart, que opta a los reconocimientos de campaña publicitaria y estrategia de comunicación.

Por su parte, la nueva identidad del R. C. Deportivo de A Coruña competirá en la categoría de mejor creación o estrategia de marca, mientras que la agencia coruñesa Nasas estará presente con proyectos como Lenzos, as letras en cor y Mucho que contar, desarrollados para Gadis.

La relación de finalistas incluye también idealo x La Velada del Año VI, de Brutal Studios, que opta a los premios de redes sociales y eficacia en marketing, así como iniciativas culturales y musicales como O Son do Camiño, de Esmerarte.

Los proyectos proceden de agencias y estudios de las cuatro provincias gallegas, entre ellos Nasas, de A Coruña; Atalaya Comunicación, de Lugo; Casa Pransa, de Ourense; y Chachachá Studio, de Vigo.

La selección ha corrido a cargo de un jurado integrado por quince profesionales vinculados a Galicia y presidido por la directora creativa ejecutiva Xisela López.

Nuevas categorías

La undécima edición incorpora cambios en la estructura de los premios para diferenciar mejor las distintas disciplinas de la comunicación y el marketing.

Entre las novedades destaca la separación del diseño gráfico y el diseño digital en categorías independientes, así como la incorporación de reconocimientos específicos para las estrategias en redes sociales y las acciones de comunicación.

También se estrena una categoría dedicada a las iniciativas vinculadas a Galicia, que busca poner en valor aquellos proyectos que contribuyen a promocionar la identidad, la lengua, la cultura y el territorio gallego.

Los premios mantienen, además, su apuesta por el talento emergente a través del Premio Paraugas Estudiantes, al que optan los proyectos Galego de Peto-Minidicionario-chaveiro, de Larissa da Silveira; Frecha-Escribe tu camino, de Micaela Mosquera; y Despierta Humano.Crea, de Lara Chao.

Premio Paraugas de Honra

La gala del 13 de noviembre también servirá para reconocer la trayectoria de José María Fonseca Moretón, impulsor de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón, que recibirá el Premio Paraugas de Honra Galicia Calidade.

El Clúster distinguirá así su contribución a la promoción de la creatividad y el diseño, coincidiendo con el 25 aniversario del certamen.

Desde su puesta en marcha, la bienal ha reunido 23.300 carteles de creadores procedentes de 107 países, consolidándose como una iniciativa de proyección internacional vinculada al diseño gráfico.

Foro Fío

Antes de la entrega de los premios, el Clúster de la Comunicación de Galicia celebrará este viernes 6 de noviembre en A Coruña una nueva cita dirigida a los profesionales del sector.

Se trata de Fío: Foro del Clúster de la Comunicación, un espacio de encuentro que contará con mesas de trabajo participativas para analizar los principales retos de la industria, recoger propuestas y definir líneas de actuación conjuntas.