El festival gratuito de la cultura inclusiva regresa a A Coruña en su décima edición

Del 4 al 19 de noviembre, Festigual - Festival das Artes pola Inclusión e a Diversidade celebra en A Coruña su décima edición con una nueva programación gratuita repleta de actividades que llegarán a todos los barrios.

Organizado por el Concello de A Coruña y la Fundación Emalcsa, el programa del festival llegará a 32 espacios municipales, centros cívicos, bibliotecas y equipamientos culturales.

El festival arrancará este miércoles a las 20:30 horas con la gala Mulleres pola inclusión en el Teatro Rosalía de Castro. Estará presentada por Leti da Taberna y Corina Alfonso y por el escenario pasarán Guardi Galego, Uxía, A banda da Loba y Chungo Pastel.

Ese mismo día se podrá ver el proyecto 'Un museo en movemento' de la Asociación Amigos do Museo de Belas Artes para acercar la colección a personas con dificultad de desplazamiento a través de una experiencia de realidad virtual.

Esta estará en el centro cívico de San Diego a las 11:00 horas y en el de Os Mallos a las 17:00 horas. El jueves estará en Monte Alto a las 11:00 horas.

El miércoles 4 comienza también el recorrido de la obra Hamelín de Fran Rei, que arrancará en el Fórum Metropolitano a las 18:00 horas.

Al contrario que el cuento tradicional, esta representación se centra en una niña sorda que es capaz de no sucumbir a la música del flautista.

También en el Fórum Metropolitano y hasta el día 20 se podrá ver la exposición conmemorativa del aniversario de Festigual con obras de Arte con Impacto y del proyecto Aquamatrix de AÏS, en este caso el sábado 7 de noviembre.

Antes, el viernes 6, se podrá ver en el Teatro Colón a las 20:30 horas una noche de monólogos y humor con Marc Buxaderas y Oswaldo Digón.

El sábado el mercado de Monte Alto acogerá una sesión de Freestyle de Poten100Mos.

Ya por la tarde, a las 20:00 horas, el Palacio de la Ópera será el escenario del concierto de In Augustiis-Haydn de la Sinfónica de Galicia junto con el espectáculo Clownssics de Fran Rei y con la participación de Con Eles, Clámide Teatro y Artefeito Producións.

La primera semana terminará el domingo en el Rosalía de Castro a las 20:30 horas con el espectáculo de danza contemporánea inclusiva On Time de la compañía Fritsch Company y piezas creadas por Amaya Galeote, Maite Gámez y María Cabeza de Vaca.

La programación completa se puede consultar en su web.

Desde su creación en el 2017, Festigual ha sumado más de 160 actividades y espectáculos con mil artistas, 126 entidades y profesionales y la participación de más de 14.000 personas.