Coruñart organiza su segunda edición como punto de encuentro de profesionales de la cultura

Este sábado, 7 de noviembre, A Coruña celebra la segunda edición de su encuentro para profesionales de la cultura, Coruñart. Esta segunda Feira das Industrias Culturais e Creativas centrará su programación en el Fórum Metropolitano con mesas redondas, showcases musicales, proyecciones audiovisuales y actividades también abiertas al público.

La jornada arrancará a las 10:00 horas con un chocolate de Bonilla a la Vista. Una hora más tarde, Oswaldo Digón será el encargado de conducir la inauguración oficial.

Antes, el jueves y viernes habrá proyecciones especiales de Matria y O Corno en colaboración con la Academia do Audiovisual.

La primera mesa de debate del sábado será a las 11:30 horas centrada en 'La cultura como derecho', con la participación de Sergio Lago Varela, Alberto García Sánchez, Adela Vázquez Veiga y Sabela Mendoza Fernández.

Una hora más tarde habrá un micro abierto dedicado a la literatura, la poesía y otras actividades y, ya a las 13:00 horas, personal técnico y responsables municipales de concellos de la provincia participarán en la mesa 'Cómo interactuar con la cultura local desde los Concellos'.

A las 14:15 horas actuará Candela Lista, antes de la pausa del mediodía.

Por la tarde, a las 16:30 horas, tendrá lugar la conversación 'La cultura comunitaria y su impacto en las villas' con la participación de Paula Alonso, presidenta del Colectivo de Universitarios Activos CUAC; Luz Rivas, presidenta colegiada de Alexandre Bóveda; Roberto Parga, presidente del Circo de Artesáns, y David Lozano, coordinador del proyecto Facendo barrio, facendo historia de la asociación vecinal Gaiteira Os Castros.

Uno de los debates centrales será a las 18:00 horas con el título 'Tiburones devorando a los peces pequeños de la cultura' con Enrique do Rosario, fundador de la promotora musical y sello discográfico Sunwalk Records; Vickey Tenreiro, autora y creadora teatral de La Quintana Teatro, y Tomi Legido, vicepresidente de Clubtura y responsable de la programación de la Sala Mardi Gras y Elas Son Artistas. Moderará Noel «Turbulencias» Miguélez.

A las 19:15 horas será el turno de las lecturas con 'La literatura desde los márgenes', en una mesa con Lidia Chas y Magali R. Matár moderada por María Nieto.

De manera paralela, habrá showcases musicales a las 17:30, 19:00, 19:30 y 20:00 horas en el auditorio, mientras que en el hall de la primera planta habrá speedmeetings profesionales a las 12:30, 14:00, 17:30 y 19:00 horas.

Asimismo, se proyectarán cortos del alumnado de Imaxe e Son entre las 17:30 y 20:00 horas en la sala Fernando Rei.

Por último, Coruñart tendrá un espacio de conciliación de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas y una cantina de 11:00 a 20:00 horas.