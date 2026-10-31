Los Museos Científicos de A Coruña ofrecerán nueve días de entrada gratuita en noviembre

La Casa de las Ciencias de A Coruña en su cuarenta aniversario Cedida

Los Museos Científicos Coruñeses celebrarán del 7 al 15 de noviembre la Semana de la Ciencia 2026 con nueve días consecutivos de entrada gratuita a sus tres instalaciones: la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae. Una oportunidad para acercarse a sus exposiciones interactivas y disfrutar de distintas actividades sin tener que pagar entrada.

Durante estas jornadas, los tres centros abrirán todos los días de 10:00 a 19:00 horas. Eso sí, habrá que tener en cuenta los horarios de último acceso: a las 18:00 horas en el Aquarium Finisterrae y a las 18:30 horas en la Casa de las Ciencias y la Domus.

Aunque la entrada será gratuita, no todos los espacios funcionarán de la misma manera. Para visitar el Aquarium Finisterrae será imprescindible reservar previamente una entrada. Las plazas podrán solicitarse a partir de las 9:00 horas del día anterior a la visita a través de la página web de los Museos Científicos.

Las personas mayores de 65 años tendrán una excepción y podrán acceder sin reserva, acompañadas de otra persona si lo necesitan.

En la Casa de las Ciencias, por su parte, las salas de exposición podrán visitarse libremente y sin necesidad de reservar. Sin embargo, quienes quieran disfrutar de alguna de las sesiones del Planetario sí tendrán que retirar una invitación con antelación, también a partir de las 9:00 horas del día anterior.

La programación del Planetario incluirá sesiones de lunes a viernes a las 18:00 horas, con una explicación en directo sobre el cielo del mes, en castellano y gallego, dirigida a mayores de 10 años.

Varias propuestas

Durante los fines de semana habrá cuatro propuestas: a las 11:30 horas se proyectará 'Polaris', en gallego y para mayores de 6 años; a las 13:00 horas será el turno de '3CLIPSE', en castellano y para mayores de 10 años; y a las 17:00 horas llegará 'Hazenults', en castellano y dirigida a niños de entre 4 y 6 años. La jornada terminará con una nueva sesión en directo sobre el cielo del mes a las 18:00 horas.

En el caso de la Domus, la visita también será libre y no necesitará reserva previa, aunque estará condicionada por el aforo del museo.

Entrega de los Premios Prismas

La Semana de la Ciencia tendrá además una cita destacada el sábado 14 de noviembre con la entrega de los XXXIX Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación Científica. El acto se celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento de A Coruña.