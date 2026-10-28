José María Fonseca recibirá el Premio Paraugas de Honra Galicia Calidade por su impulso al diseño

El Clúster de la Comunicación de Galicia concederá el Premio Paraugas de Honra Galicia Calidade 2026 a José María Fonseca Moretón, impulsor de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón. La distinción reconoce su trayectoria y su contribución a la promoción de la creatividad y el diseño gráfico.

El galardón, acordado por la junta directiva del Clúster, se entregará el próximo 13 de noviembre en el Teatro Jofre de Ferrol, durante la gala de la undécima edición de los Premios Paraugas.

El reconocimiento llega coincidiendo con el 25 aniversario de la Bienal Internacional de Cartelismo, una iniciativa que Fonseca puso en marcha en 2001 para rendir homenaje al artista Francisco Mantecón y reivindicar el cartel como una forma de expresión artística.

Desde su creación, el concurso ha recibido 23.300 carteles de diseñadores y artistas de 107 países, convirtiéndose en una plataforma de proyección internacional para la creación gráfica contemporánea.

Una iniciativa que une el mundo empresarial y el artístico

La historia de la Bienal está estrechamente vinculada a los orígenes de Bodegas Terras Gauda. Economista de formación, José María Fonseca participó en 1989 en la fundación de las sociedades que dieron lugar a la bodega, junto a otros socios entre los que se encontraba su amigo Francisco Mantecón.

El pintor, integrante del Grupo Atlántica, fue el responsable de diseñar la identidad corporativa de la empresa y la etiqueta de su vino Terras Gauda. Esa relación entre el ámbito empresarial y la creación artística acabaría dando origen al certamen que lleva su nombre.

A lo largo de estos 25 años, la Bienal ha contado con la participación de destacados profesionales del diseño en su jurado, presidido desde sus inicios por el propio Fonseca. Entre ellos figuran Javier Mariscal, Alberto Corazón, Óscar Mariné, Manuel Estrada, Isidro Ferrer, José María Cruz Novillo, Javier Jaén o Pati Núñez.

También han formado parte del jurado artistas gallegos como Antón Lamazares, Xurxo Lobato, Manuel Buciños, Siro López y Virxilio Fernández, además de profesionales vinculados a publicaciones y medios de comunicación nacionales.

La dimensión internacional del concurso se refleja igualmente en su palmarés, con diseñadores premiados procedentes de Japón, Taiwán, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Estonia, Portugal, Polonia y España.

Más de 3.000 visitas a sus exposiciones en 2026

Además de impulsar la participación de diseñadores consolidados y nuevos talentos, la Bienal mantiene vínculos con universidades de diferentes continentes, donde la elaboración de propuestas para el concurso llega a integrarse en trabajos académicos.

La difusión de las obras también se extiende al público general a través de exposiciones organizadas con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Vigo, que han superado las 3.000 visitas en 2026.

A ello se suma una colaboración con Turismo de Galicia para desarrollar la imagen promocional de las Primaveras de Portas Abertas nas Rutas dos Viños de Galicia, un proyecto en el que participan finalistas y premiados de la Bienal.