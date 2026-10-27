Los gallegos Xaquín Marín, Siro López y Xosé Lois 'Carrabouxo' ganan el Premio Otero Pedrayo 2026

El Pazo de Mariñán acogió este martes la reunión del jurado del Premio Otero Pedrayo 2026, convocado en esta edición por la Diputación de A Coruña, de acuerdo con el carácter rotatorio anual establecido en el reglamento del certamen. Tras la deliberación de sus miembros, se acordó conceder por mayoría este reconocimiento a los tres humoristas gráficos Xaquín Marín, Siro López y Xosé Lois 'Carrabouxo'.

Se trata de una propuesta de la propia Diputación de A Coruña que se suma a la histórica lista de galardonados de un premio cuyo objetivo es perpetuar y honrar la memoria de una de las figuras más destacadas de la cultura gallega, reconocer una labor que constituya una contribución eminente al país y promover los valores propios de Galicia y las obras que contribuyan a mejorar su ciudadanía y sus instituciones.

La Diputación de A Coruña propuso la candidatura de los tres humoristas gráficos Xaquín Marín, Siro López y Xosé Lois 'Carrabouxo' por "llevar 50 años publicando una viñeta diaria, siendo, por tanto, cronistas de la historia de Galicia de estos últimos 50 años", tal y como destacó Manel Cráneo durante la reunión. Con este premio, el jurado reconoce "el valor indiscutible del humor gráfico como contribución a la cultura de Galicia".

Jurado

La reunión del jurado estuvo presidida por Anxo Manuel Lorenzo, director general de Cultura de la Xunta de Galicia, mientras que la vicepresidencia recayó en la diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña, Natividade González.

En la reunión participaron también, como vocales y en representación de las distintas instituciones, el diputado de Cultura de la Diputación de Ourense, César Manuel Fernández; la funcionaria del Servicio de Cultura de la Diputación de Pontevedra, Ruth González Reyes; la diputada de Igualdad, Lengua y Derechos Civiles de la Diputación de A Coruña, Sol Agra; y el secretario general de Lengua de la Xunta de Galicia, Valentín García.

La representación del ámbito académico y científico estuvo integrada por Ana Cabana, vicerrectora de Cultura, Lengua y Patrimonio de la Universidad de Santiago de Compostela; Alfonso Caride, técnico superior de Actividades Culturales de la Universidad de Vigo; Manuel Ferreiro, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña; María López-Sández, académica de número de la Real Academia Gallega; Pablo Santiago Otero Piñeyro Maseda, director del Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos; y Eduardo López Pereira, presidente de la Fundación Otero Pedrayo.

Asimismo, formaron parte del órgano rector, como personalidades de reconocida autoridad científica y literaria, el poeta Luis González Tosar (designado por la Xunta de Galicia); el ilustrador Manel Cráneo (por la Diputación de A Coruña); el historiador y catedrático emérito de la Universidad de Vigo Jesús de Juana López (por la Diputación de Ourense); y la técnica de gestión cultural de la Diputación de Pontevedra Begoña Fernández (por la Diputación de Pontevedra). También participó Manuela Muñiz, jefa del Servicio de Cultura, Igualdad y Derechos Civiles de la institución coruñesa, como secretaria del jurado.

Premio

El galardón cuenta con una dotación económica de 16.000 euros, una cantidad aportada conjuntamente por las cuatro diputaciones provinciales y la Xunta de Galicia.

Tras la decisión adoptada hoy, la organización ya prepara el acto oficial de entrega del galardón, que se celebrará antes de que finalice el año. Con este fallo, Xaquín Marín, Siro López y Xosé Lois «Carrabouxo» se incorporan a la lista de premiados con uno de los reconocimientos más relevantes del panorama cultural gallego, sucediendo a galardonados de ediciones recientes como la Coral Polifónica de Pontevedra, en 2025; la Coral de Ruada, en 2024; Darío Villanueva, en 2023; Ángel Carracedo, en 2022; y Rosario Álvarez y Menchu Lamas, en 2021.