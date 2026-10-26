La Sinfónica de Galicia y Afundación lanzan un ciclo de cámara con nueve citas en A Coruña

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) y Afundación vuelven a unir fuerzas para presentar una completa programación de música de cámara que se desplegará durante la temporada 2026-2027. El ciclo constará de nueve actuaciones agendadas a razón de una por mes entre octubre y junio, concebidas para mostrar la riqueza instrumental y ensalzar la faceta más íntima de los miembros de la orquesta coruñesa.

Las sesiones se celebrarán a las 20:00 horas en la Sede Afundación del Cantón Grande. El recorrido musical abarcará desde el clasicismo del siglo XVIII hasta piezas fundamentales del XIX y XX, pasando por la creación gallega y la tradición latinoamericana. Obras de Mozart, Beethoven, Haydn, Brahms, Dvořák, Shostakóvich, Ligeti, Piazzolla o del propio integrante de la agrupación Gabriel Bussi sonarán a través de quintetos, tríos, cuartetos, septetos y decetos.

La apertura del cartel correrá a cargo del Ensemble Barroco y Clásico de la OSG el 28 de octubre con la propuesta "Luces del Madrid ilustrado". Tras ellos tomarán el relevo formaciones como Ekléctika Ensemble (18 de noviembre), Trío Ecos del Atlántico (16 de diciembre), Orphelion Ensemble (20 de enero), Cuarteto de Cuerdas Schubert (17 de febrero), Cuarteto Opus X (17 de marzo), Trío Ferrer, Mirás, González (21 de abril), Grupo Instrumental Siglo XX (19 de mayo) y Grupo Untía, encargado de cerrar el programa el 16 de junio.

"Frente a odio y crispación"

Durante la puesta de largo del ciclo, el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, remarcó la fuerza sanadora de las artes en el contexto actual. "La lira y el canto de Orfeo, con su armonía, podían apaciguar la furia de las fieras y poner concordia sobre el propio caos", recordó, enfatizando que las melodías son capaces de "derribar las defensas emocionalmente más rígidas" e invitar a reflexionar sobre el perro de tres cabezas que sucumbe ante la música, la cual cumple una función catártica ofreciendo voz a las emociones complejas.

Escotet incidió en que los sonidos atraviesan fronteras geográficas, lingüísticas y dogmas políticos, propiciando que comunidades con visiones contrapuestas hallen un espacio común sin necesidad de hablar la misma lengua. Ante una coyuntura donde en Occidente la violencia prevalece sobre la convivencia, el responsable de la entidad evocó su trabajo de investigación con los indios navajos: "Pude observar que, cuando el odio aparecía entre ellos, lo disipaban con cánticos compartidos que movían su espíritu hacia la reconciliación". En este sentido, recalcó que "la música existe para extinguir el odio".

Por su parte, el gerente de la OSG, Juan Antonio Cuéllar, agradeció la acogida de Afundación al dar cabida a una "expresión íntima de la música sinfónica". Cuéllar explicó que las agrupaciones, compuestas por entre tres y nueve intérpretes, generan una verdadera "conversación emocional" gracias a la maestría de las partituras, configurando un arte "capaz de unir y sanar" que cuenta con el apoyo de las administraciones públicas.

El concejal de Cultura de A Coruña, Gonzalo Castro, ensalzó el papel dinamizador de la orquesta y el vínculo del proyecto con el tejido social de la ciudad. Castro destacó la vocación gallega de la propuesta y su capacidad para proyectarse hacia el exterior con excelencia. Durante su intervención, se mostró cautivado por las palabras de la presidencia de Afundación al catalogar la música sinfónica como "una alegoría sublime de la convivencia democrática", definiéndola como una síntesis idónea del poder transformador que posee esta disciplina.

Venta de pases

El abono para la temporada completa sale a la venta por 108 euros (más gastos de gestión), lo que supone una rebaja del 20 % respecto al coste individual de los recitales, fijado en 15 euros. Asimismo, existe un descuento adicional del 10 % para titulares del carné joven, mayores de 65 años y desempleados. La juventud menor de 35 años podrá adquirir pases por 5 euros media hora antes de cada función en la taquilla, según disponibilidad.

Toda la iniciativa se enmarca en la campaña "Cultura por Alimentos", impulsada por la Obra Social ABANCA junto a la Federación Española de Bancos de Alimentos, por lo que se invitará al público a depositar productos no perecederos en los recipientes del recinto.

El acto de presentación concluyó con un broche de altura mediante la interpretación en directo de un quinteto de Luigi Boccherini a cargo de los músicos Adrián Linares, Diana Poghosyan, Raymond Arteaga, Alison Dalglish y Laia Ruiz, una viva muestra del talento que protagonizará este nuevo ciclo.