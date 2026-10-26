La artesana Idoia Cuesta lleva la cestería gallega contemporánea hasta Tokio con la muestra KIRI

La artesanía gallega contemporánea viajará este noviembre hasta Japón de la mano de Idoia Cuesta. La creadora inaugurará el próximo día 10 su primera exposición individual en el país asiático, titulada 'KIRI', en el Instituto Cervantes de Tokio. La muestra, producida por la cooperativa coruñesa TAKO, propone un diálogo entre las tradiciones artesanales de Galicia y Japón a través de los materiales naturales, las texturas y la niebla como hilo conductor.

La exposición podrá visitarse de forma gratuita hasta el 19 de noviembre y reúne cuatro de las últimas colecciones de la artesana, además de una galería fotográfica de Sandra García Rey. Las imágenes muestran tanto el proceso creativo de Cuesta como el entorno natural en el que desarrolla su trabajo en Outeiro de Rei, en la provincia de Lugo.

De origen vasco, Idoia Cuesta lleva dos décadas trabajando desde la Terra Chá lucense, donde ha transformado la cestería tradicional mediante la experimentación con materiales, formas y técnicas. Su trayectoria incluye el Premio Nacional de Artesanía, que recibió en 2014, y el Premio de Artesanía de Galicia de 2021. Además, colabora con la firma Loewe desde 2011, una relación que ha contribuido a proyectar su trabajo en el ámbito internacional.

La llegada a Tokio supone otro hito en un 2026 especialmente activo para la creadora. Durante este año ha participado en la Bienal de Artesanía Contemporánea Homo Faber, celebrada en Venecia, ha realizado una residencia artística en el festival Contextile de Guimarães y ha recibido el reconocimiento a la Mejor Artesana de Vanguardia del Círculo Fortuny.

La niebla como vínculo

El título de la exposición, 'KIRI', significa niebla en japonés y resume la conexión que ha inspirado el proyecto. La idea surgió a raíz de una conversación de Cuesta en el videopódcast 'Da Néboa', dirigido por María Gómez-Domínguez y centrado en la artesanía gallega contemporánea. En aquella entrevista, la creadora habló de su relación con la niebla, habitual en el entorno en el que trabaja, y de su admiración por la cultura japonesa.

Su proceso creativo parte de materias primas de proximidad, procedentes de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño, como la madera de castaño y la lana. En lugar de seguir un patrón cerrado, Cuesta comienza a trabajar con los materiales y deja que las formas aparezcan durante el proceso, en una búsqueda que relaciona la artesanía con los ritmos de la naturaleza.

El director del Instituto Cervantes de Tokio, Víctor Andresco, destaca que el nombre de la muestra conecta "la niebla de los inviernos gallegos con el otoño en que la exposición llega a la capital japonesa". También señala que las piezas de la creadora ponen el foco en el cuidado de los materiales y en el valor del tiempo, aspectos que considera cercanos al público japonés.

Cuatro colecciones

La exposición reúne cuatro colecciones que muestran distintas formas de experimentar con los materiales naturales. La primera, 'Castanea', está compuesta por cestos trenzados de manera intuitiva con láminas de madera de castaño, en sustitución del mimbre habitual en la cestería tradicional. La segunda, 'Liquen', combina hebras de lana afieltrada con madera de castaño y toma como inspiración este organismo para explorar las texturas y los volúmenes.

La tercera colección, 'Cinza', amplía la investigación iniciada con 'Castanea' mediante el teñido de las láminas de castaño con sus propios taninos y óxido de hierro, un procedimiento que aporta a las piezas su característico tono grisáceo. Por último, 'Wool Metamorphosis Dark' presenta una instalación formada por cuatro paneles en los que la lana gallega comparte protagonismo con las láminas de madera teñidas de gris.

El proyecto está diseñado y producido por TAKO, cooperativa cultural coruñesa, con el apoyo del Instituto Cervantes de Tokio, que cede el espacio expositivo, y la colaboración de TRISON, Multiplicada, Vinos con Memoria y 'Da Néboa'. La muestra busca así abrir nuevas vías de difusión internacional para la artesanía gallega y acercar al público japonés una propuesta que combina tradición, innovación y respeto por los materiales.