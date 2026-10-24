Felipe Arias Vilas, nuevo presidente del Padroado do Museo do Pobo Galego

El lucense Felipe Arias Vilas (Lugo, 1949), ha sido elegido este sábado por unanimidad nuevo presidente del Padroado do Museo do Pobo Galego. La elección tuvo lugar en una asamblea extraordinaria para cubrir la vacante que dejó Concha Losada el pasado mes de mayo, tras renunciar al cargo.

Tal y como ha trasladado el museo en nota de prensa, el arqueólogo, patrono y miembro fundador de la entidad cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito museístico gallego. Fue director-conservador del Museo Provincial de Lugo entre 1974 y 1984; dirigió el Museo do Castro de Viladonga desde su creación, en 1983, hasta 2014, año de su jubilación; y fue promotor del Consello Galego de Museos.

En cuanto al Museo do Pobo Galego, su relación se remonta a la fundación de la institución, con la que ha mantenido una "estrecha vinculación" durante estas cinco décadas hasta la actualidad.

Con este nombramiento, Arias Vilas se convierte en el sexto presidente del Padroado del Museo do Pobo Galego, después de Xaquín Lorenzo Fernández (1976-1989), Antonio Fraguas Fraguas (1989-1999), Isaac Díaz Pardo (2000-2011), Justo Beramendi (2011-2022) y Concha Losada (2022-2026).

La elección ha sido unánime y llega en un momento "significativo" para la institución, que el próximo año, 2027, celebrará su 50.º aniversario. En este sentido, la entidad espera que la efeméride sea una oportunidad para reconocer la trayectoria del Museo a lo largo de estas décadas y proyectar su futuro como espacio de "conservación, investigación y divulgación" de la cultura gallega.