Fran Lebowitz llega a A Coruña para protagonizar una nueva MOP Talk

El Centro MOP de A Coruña recibirá el próximo jueves 10 de septiembre a Fran Lebowitz, que protagonizará una nueva edición de las MOP Talks junto al escritor Daniel Mendelsohn. El encuentro comenzará a las 19:00 horas y finalizará con una firma de libros.

Durante la cita, ambos autores mantendrán una conversación que dará paso posteriormente a un turno de preguntas en el que el público podrá dirigirse directamente a Lebowitz.

La asistencia será gratuita, aunque el aforo está limitado a 200 personas, por lo que será necesario conseguir previamente una entrada a través de la página web de la Fundación MOP. Las invitaciones, con un máximo de dos por persona, estarán disponibles a partir de este jueves 3 de septiembre a las 11:00 horas.

De Andy Warhol a Martin Scorsese

Fran Lebowitz es conocida por su particular mirada sobre la sociedad y por un discurso marcado por la ironía, el sarcasmo y el humor. Antes de iniciar su trayectoria como escritora desempeñó diferentes trabajos hasta que Andy Warhol la incorporó como columnista a la revista Interview. Posteriormente trabajó en Mademoiselle.

Su primer libro, Metropolitan Life, se convirtió en un éxito de ventas, al que siguió Social Studies. Ambos fueron posteriormente reunidos en The Fran Lebowitz Reader, publicado en España en 2021 por Tusquets bajo el título Un día cualquiera en Nueva York.

Su figura también ha estado estrechamente ligada al cineasta Martin Scorsese, que en 2010 dirigió para HBO el documental Public Speaking. Más de una década después volvieron a trabajar juntos en Pretend It’s a City, la miniserie documental estrenada en 2021 que recorre Nueva York a través de las conversaciones y reflexiones de Lebowitz.

Una conversación con Daniel Mendelsohn

Lebowitz estará acompañada en A Coruña por el escritor neoyorquino Daniel Mendelsohn, autor de obras como Una odisea, Tres anillos o Los hundidos.

Mendelsohn es también el responsable de una nueva traducción al inglés de la Odisea de Homero, publicada en 2025. El diálogo entre ambos será el eje central de la nueva cita organizada por la Fundación MOP en A Coruña.