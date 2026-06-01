Patricia Campos Doménech protagoniza una nueva edición de As Chárlas do Xerion en A Coruña

La primera mujer piloto de reactores de la Armada Española compartirá su historia de superación el próximo 3 de junio en el Centro Comercial Cuatro Caminos

A Coruña acogerá el próximo martes 3 de junio una nueva edición de As Chárlas do Xerion, el ciclo de conversaciones impulsado y presentado por Jesús Suárez que reúne en la ciudad a figuras destacadas por su trayectoria profesional y personal.

La cita tendrá lugar a las 19:30 horas en el Centro Comercial Cuatro Caminos y contará como invitada principal con Patricia Campos Doménech, reconocida por convertirse en la primera mujer piloto de reactores de la Armada Española y una de las pioneras en Europa en pilotar aeronaves militares de este tipo.

Bajo el título "Rompiendo el cielo: historia de la primera mujer piloto de reactores de España", el encuentro permitirá al público conocer de cerca la experiencia de una mujer que logró abrirse camino en un ámbito tradicionalmente masculino y que ha desarrollado una carrera marcada por la superación personal y la búsqueda constante de nuevos retos.

Licenciada en Comunicación Audiovisual, Campos Doménech consiguió una de las dos plazas de piloto militar ofertadas entre cerca de 200 aspirantes. Durante su etapa en las Fuerzas Armadas españolas llegó a pilotar vuelos oficiales de altas personalidades y miembros de la Casa Real.

Tras abandonar la Armada, inició una nueva etapa profesional vinculada al deporte. Se trasladó a Estados Unidos, donde se formó y ejerció como entrenadora de fútbol, convirtiéndose en una de las primeras técnicas europeas en el fútbol femenino estadounidense.

Su trayectoria también destaca por su labor solidaria en Uganda, donde ha impulsado proyectos sociales y deportivos dirigidos a niñas, mujeres y menores en situación de vulnerabilidad, utilizando el fútbol como herramienta de inclusión, igualdad y defensa de los derechos humanos.

La organización señala que esta nueva edición de As Chárlas do Xerion mantiene el objetivo de acercar a A Coruña historias inspiradoras capaces de generar reflexión y aprendizaje entre los asistentes.

La entrada será gratuita hasta completar aforo.

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